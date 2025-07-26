Робот Макс на "Госуслугах" проконсультирует нижегородцев по мерам соцподдержки Общество

Фото: Минцифры Нижегородской области

Цифровой ассистент портала «Госуслуги» робот Макс начал консультировать нижегородцев по мерам социальной поддержки, доступным в регионе. На данный момент он способен ответить на вопросы по выплатам на питание для учащихся из многодетных семей и компенсации молочных продуктов для детей 1-2 года, переведенных врачом на искусственное или смешанное вскармливание.

«Обучением робота Макса занимается наше Минцифры совместно с Минцифры РФ и нижегородским Минсоцполитики. Сегодня цифровой ассистент консультирует по двум региональным услугам, но в ближайшем будущем он сможет ответить и на вопросы о других мерах соцподдержки. Например, о возмещении части процентной ставки по ипотеке, родительском основном доходе и других», – рассказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Цифровой помощник сейчас может ответить на ряд вопросов по вышеназванным мерам, к примеру, как и где подать заявление, как долго оно будет рассматриваться, в каких случаях назначают выплату или компенсацию и как их продлить.

«Консультация цифрового помощника по региональным услугам доступна только жителям Нижегородской области, поэтому убедитесь, что в вашем аккаунте «Госуслуг» указан верный регион. В случае несоответствия город и область проживания скорректировать очень просто», – добавил министр.

Изменить геопозицию с компьютера можно внизу главной страницы «Госуслуг», нажав на отметку с названием населенного пункта. В мобильном приложении для этого потребуется перейти в раздел «Услуги», который находится на нижней панели. В правом верхнем углу этого раздела будут указаны город и регион, которые могут меняться при нажатии.

Развитие цифровых сервисов в Нижегородской области проходит в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина.