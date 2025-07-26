Детский эскиз мурала украсит здание Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: Сергей Ловырев

Институт демографического развития Нижегородской области до 30 сентября 2025 года включительно принимает заявки на конкурс муралов «Демография в красках». Конкурсные работы – эскизы художественного оформления городского пространства – могут прислать учащиеся детских художественных школ и школ искусств Нижегородской области в возрасте до 18 лет.

Конкурс направлен на раскрытие детских талантов, повышение престижа многодетных семей, а также формирование уважительного отношения к традиционным семейным ценностям.

Участникам предлагается разработать оригинальные художественные композиции на одну из предложенных тем: «Семья, поколения, будущее», «Многодетный Нижний», «Связь поколений», «Город для всех возрастов», «Моя семья — моя основа». Готовые работы необходимо отправить в формате PDF на электронный адрес учреждения, в котором учится ребенок. Каждый эскиз следует сопроводить описанием, включающим название, указанную тему и пояснение идеи. Победивший эскиз будет использован для нанесения на один из городских объектов. Подведение итогов конкурса пройдет 7 октября 2025 года, а официальное открытие нового фасада здания планируется провести в День народного единства, 4 ноября 2025 года.

«Мы уверены, что творчество детей обладает огромной силой: оно способно преображать городские пространства и вдохновлять жителей на уважительное отношение друг к другу. Запуская этот конкурс, мы хотели предоставить возможность юным художникам выразить собственное отношение к важнейшим ценностям, таким как семья, преемственность поколений и уважение к корням. Кроме того, стремились вовлечь их в культурную жизнь региона. Уверен, что работы участников станут источником позитивных изменений и напомнят горожанам о том, как важна поддержка семьи для гармоничного развития общества», - сказал директор Института демографического развития Евгений Журавлев.

Конкурс проводится в соответствии с целями нацпроекта «Семья» в Пятилетие семьи Нижегородской области.