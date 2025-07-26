Михаил Крюков: "Программа "Герои. Нижегородская область" дает ветеранам СВО возможность направить свой потенциал на благо Родины".

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«Программа «Герои. Нижегородская область» дает ветеранам СВО возможность направить свой потенциал на благо Родины. Уверен, что у каждого из тех, кто прошел отбор, есть идеи, которые помогут внести лепту в развитие региона и всей страны», – считает участник программы Михаил Крюков.
В ходе обучения Михаил планирует нарастить свой управленческий потенциал, получить ценные знания, освоить новую сферу деятельности и в дальнейшем посвятить себя служению людям. Близкие – родители и супруга – его поддержали.
В зоне проведения специальной военной операции ему уже приходилось применять управленческие компетенции.
«Я выполнял задачи командира отделения. Мы обеспечивали связь по всей линии фронта. И чем быстрее и качественнее выполняли свою работу, тем больше жизней удалось сохранить. Могу с уверенностью сказать, что сделал все, что от меня зависело», – рассказал Михаил.
После завершения обучения ветеран СВО видит себя человеком, трудящимся на благо России.
«Находясь в зоне боевых действий, я познакомился с принципами работы беспилотных летательных аппаратов. Меня очень заинтересовало это направление. Считаю, что за БПЛА – будущее, поэтому хотел бы поучаствовать в развитии этого вида промышленности», – говорит он.
Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.
31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.
По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассессмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.
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