В Нижегородской области стартовали социально значимые инициативы первичных отделений "Единой России"

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Региональный совет первичных отделений партии «Единая Россия» провел конкурс по поддержке социальных инициатив «Первичка добрых дел». На суд жюри было представлено более 50 заявок. Победителями стали 12 проектов со всей Нижегородской области. Каждая инициатива получила финансовую поддержку.

«Первыми кто начал реализацию своих проектов, стали отделения в Навашине, Кстове и Арзамасе. У них очень разные проекты, но каждая идея внесет значимый вклад в решение важных общественных вопросов и улучшение жизни жителей региона. Желаю всем плодотворной работы. Очень важно, что на местах у нас работают активные и неравнодушные члены партии. Они - наш главный актив. Благодаря первичным отделениям мы имеем возможность прямого и эффективного диалога с нижегородцами», - отметил руководитель регионального совета первичных отделений партии «Единая Россия» Сейран Искендеров.

В Кстовском муниципальном округе в рамках цикла «Город для села» состоялось шесть мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству на базе Дома культуры села Запрудное. Ребята из местного детского сада смогли изучить разные техники. Были проведены мастер-классы: «Браслет-бабочка», «Солнышко», «Пироженка», «Смайлик», «Птички» и «Бабочка».

«Такие мероприятия очень важны для воспитания креативных, инициативных граждан, которые могут выразить себя через искусство. Кроме того, они создают атмосферу единства и сплоченности, позволяя детям и взрослым общаться и делиться опытом. Проводимые мастер-классы подчеркивают важность культурной работы в селах и вдохновляют на дальнейшее развитие творческого потенциала детей и молодежи. Это, несомненно, послужит основой для формирования новых традиций и ценностей в обществе», - прокомментировала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Кстовского муниципального округа Марина Козлова.

В число победителей конкурса «Первичка добрых дел» вошел проект городского округа город Арзамас «Активное долголетие: досуг и общение для пожилых людей и инвалидов». Программа предоставляет возможность для активного досуга и общения.

Первая группа посетила Усадьбу барона Жомини. В увлекательном путешествии по Гагинскому району приняли участие члены Совета ветеранов и люди с ограниченными возможностями здоровья из микрорайона №1 города Арзамаса. Экскурсанты отметили важность сохранения исторического и культурного наследия для будущих поколений.

«Такие мероприятия помогают нашим участникам не только узнавать новое, но и чувствовать себя частью большой и дружной команды. Мы продолжим развивать проект и организовывать интересные события для наших подопечных», - рассказала автор проекта, председатель местной контрольной комиссии местного отделения партии «Единая Россия» городского округа город Арзамас Наталья Клепикова.

Проект будет завершен в начале сентября. В планах еще две поездки: в с. Хирино Шатковского района и п. Дивеево.

Один из проектов-победителей, представленных навашинскими партийцами, - спортивный фестиваль «Даешь молодежь». Яркий праздник состоялся в Навашино в День молодежи. В программу вошли: мастер-класс от Совета Первых местного отделения Движения Первых, площадка «Литературный квиз», акция «Письмо солдату», акция «Дай лапу», спортивные активности, семейные соревнования.

Срок реализации грантов регионального совета первичных отделений партии «Единая Россия» - конец 2025 года. 9 лауреатов конкурса «Первичка добрых дел» завершают подготовку и стартуют в августе-декабре.

Инициативы первичных организаций Нижегородского регионального отделения «Единой России» реализуются в рамках партийных проектов: «Культура малой Родины», «Крепкая семья», «Старшее поколение», «Единая страна – доступная среда».