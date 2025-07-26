Представители Госюрбюро провели в Кстове правовые консультации для семей участников СВО Общество

Фото: ГКУ НО "Госюрбюро по Нижегородской области"

В Кстове на базе кадрового центра «Работа России» прошла рабочая встреча представителей Госюрбюро с членами семей участников СВО. На встрече присутствовали 13 человек.

В мероприятии приняли участие директор Госюрбюро Максим Фомичев, заместитель директора Госюрбюро Ирина Чистякова и главный юрисконсульт Марина Рыхова, которые поделились актуальной информацией о ключевых мерах поддержки, доступных для участников СВО и их семей, рассказали о работе Государственного юридического бюро в регионе. В рамках мероприятия юристы провели личные консультации и ответили на правовые вопросы, которые волнуют семьи участников СВО.

«Чаще всего участники СВО и члены их семей обращаются с вопросами, связанными с предоставлением мер социальной поддержки, получением удостоверения ветерана боевых действий», - рассказал директор Госюрбюро Максим Фомичев.

В соответствии с федеральным и региональным законами получать бесплатную юридическую помощь имеют право следующие категории: малоимущие, инвалиды первой и второй групп, неработающие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, а также другие категории граждан. Для обращения в Госюрбюро нужны паспорт и документ, подтверждающий льготную категорию.

Развитие государственных юридических бюро, бесплатно оказывающих юридическую помощь, было поддержано 13 мая 2021 года президентом России Владимиром Путиным на совещании кабинета министров.