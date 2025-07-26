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Общество

Нижегородцы предпочитают недельные туры по России

29 июля 2025 12:57  [54] Общество
Нижегородцы предпочитают недельные туры по России

Фото: пресс-служба МТС

По данным МТС AdTech, 77% респондентов собираются в этом году отдыхать на территории РФ.  Среди нижегородцев наиболее популярными являются поездки средней продолжительности от 5 до 10 дней — этот выбор сделали 50% респондентов.

Следующая по популярности категория туров — путешествия более 10 дней, такие туры предпочитают порядка 20% респондентов. Поездки продолжительностью от 3 до 5 дней отметили 17%. Такие мини-путешествия часто становятся отличным решением для быстрого знакомства с новым регионом или городом. Наконец, самые непродолжительные маршруты от 1 до 3 дней, рассчитанные скорее на экспресс-экскурсию, привлекают наименьший интерес — ими готовы воспользоваться только 13% участников исследования.

Нижегородцы в большинстве своем склонны ограничиваться одним путешествием в год — так ответили 58% респондентов. 33% респондентов планируют отдых с выездом из региона 2-3 раза в год. Более активные путешественники составляют меньшую долю: лишь 8% собираются организовать себе три-пять поездок за год. Наконец, самые увлеченные путешественники, которых оказалось 2%, намерены совершить пять и более поездок за год.

В путешествиях по России 63% опрошенных нравится посещать достопримечательности и красивые места, а 52% предпочитают отдых в своей стране, потому что «можно расслабиться и спокойно отдохнуть». 90% респондентов считают отдых в своей стране комфортным. Мнения о стоимости отдыха разделились — 44% опрошенных назвали отдых в России доступным, при этом почти столько же посчитали дорогим (43%). Неоправданно дорогим отдых назвали 11%.

Каждый третий респондент предпочитает ездить в путешествия с мужем или женой, каждый четвертый — с друзьями. С детьми путешествуют 20% респондентов, по 19% ездят с родственниками и еще столько же путешествуют соло.

«Тренд на путешествия в одиночку больше всего заметен у беби-бумеров, 21% респондентов из этой возрастной группы путешествуют соло. И для рекламодателей это сигнал детально изучить портреты таких отдыхающих, чтобы создавать эффективные рекламные сообщения, ведь причиной одиночного путешествия может быть, как осознанное желание побыть наедине с собой, так и досадное отсутствие подходящей компании», — комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Об опросе:

Центр аналитики и исследований МТС AdTech опросил 2600 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в июне 2025 года.

Поколения:

Беби-бумеры — с 1946 по 1964 года.

Поколение X (иксы) — с 1965 по 1980 года.

Поколение Y (миллениалы) — с 1981 по 1995 года.

Поколение Z (зумеры) — с 1996 по 2010 года.

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Теги:
МТС Путешествия
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