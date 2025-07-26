Марат Хуснуллин отметил всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" Общество

Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" охватывает широкий спектр направлений – от градостроительства и модернизации ЖКХ до развития малого бизнеса, социальной сферы, транспортной инфраструктуры и цифровизации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"С 2017 года всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" служит важной площадкой для выявления и поощрения лучших практик муниципального управления. В пяти номинациях – "Градостроительная политика и развитие ЖКХ", "Управление территорий", "Бренд территорий", "Умный город", "Укрепление межнационального мира и согласия" – мы отбираем проекты, меняющие жизнь территорий к лучшему. В 2025 году призовой фонд в 1 млрд рублей позволит масштабировать эти инициативы. Это возможность для всех муниципалитетов страны перенять успешный опыт и внедрить его на своих территориях. Уверен, что участники этого года вновь покажут, как эффективно решаются локальные задачи, укрепляется сотрудничество и развивается экономика территорий. Так, в настоящее время идёт приём заявок от регионов для участия в конкурсе", – сказал Хуснуллин.

Конкурс выявляет и продвигает лучшие управленческие практики органов местного самоуправления. Отобранные экспертами решения становятся модельными для регионов, повышая стандарты в строительстве и управлении инфраструктурными проектами. Заявки от регионов на участие в конкурсе принимаются до 1 августа 2025 года.

Минстрой курирует две номинации: "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)" и "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства".

"С каждым годом всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" укрепляет свои позиции как важный отраслевой инструмент, который не только мотивирует участников к совершенствованию своей работы, но и формирует платформу для внедрения передовых управленческих подходов, которые, в дальнейшем, будут интегрированы в практику для повышения качества жизни в городах России", - отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Конкурс проходит в два этапа. На региональном этапе заявки от муниципальных образований проверяются и отбираются органами власти субъектов РФ. На федеральном этапе одобренные проекты оценивает федеральная конкурсная комиссия, которая определяет победителей. Участники разделены на две категории: городские округа и поселения, а также сельские поселения. В пяти номинациях будет присуждено по десять призовых мест. Лучшие проекты получат признание на федеральном уровне и возможность тиражирования своих решений по всей стране.