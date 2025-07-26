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Происшествия

Нижегородское "Небо" эвакуировали днем 29 июля

29 июля 2025 14:50  [155] Происшествия
Нижегородское Небо эвакуировали днем 29 июля

Фото: Ni Mash

Нижегородский торговый центр "Небо" эвакуировали днем 29 июля, сообщает телеграм-канал Ni Mash. 

По данным источника, сначала в ТЦ сработала сигнализация, вскоре погас свет. 

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что силы и средства ведомства не реагировали на данное происшествие. 

Ранее сообщалось, что более 300 человек эвакуировали из общежития ННГУ во время пожара.

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Теги:
Торговый центр Эвакуация Электроэнергия
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