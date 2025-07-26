Нижегородское "Небо" эвакуировали днем 29 июля

Фото:
Нижегородский торговый центр "Небо" эвакуировали днем 29 июля, сообщает телеграм-канал Ni Mash.
По данным источника, сначала в ТЦ сработала сигнализация, вскоре погас свет.
В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что силы и средства ведомства не реагировали на данное происшествие.
Ранее сообщалось, что более 300 человек эвакуировали из общежития ННГУ во время пожара.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+