Нижегородское "Небо" эвакуировали днем 29 июля Происшествия

Фото: Ni Mash

Нижегородский торговый центр "Небо" эвакуировали днем 29 июля, сообщает телеграм-канал Ni Mash.

По данным источника, сначала в ТЦ сработала сигнализация, вскоре погас свет.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что силы и средства ведомства не реагировали на данное происшествие.

Ранее сообщалось, что более 300 человек эвакуировали из общежития ННГУ во время пожара.