«Партийный десант» оценил ход реализации народной программы «Единой России» в Сеченовском округе Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

На территории Нижегородской области продолжается работа «Партийного десанта». С инспекционным визитом рабочая группа во главе с депутатом Государственной Думы РФ Юрием Станкевичем посетила Сеченовский муниципальный округ.

«В ходе таких поездок мы оцениваем не только какую-то текущую работу по решению актуальных проблем в муниципалитетах. Мы смотрим на то, как в целом развивается тот или иной район. Насколько изменения согласуются с тем целеполаганием, которое формируется на федеральном уровне. Сеченовский округ – один из лидеров в Нижегородской области. Но и здесь есть свои сложности. Сегодня обсудили с местным руководством формирование бюджета и рабочие планы на 2026 год. Кроме этого, ряд вопросов, которые продиктованы местными жителями, я взял на партийный контроль. Как депутат Госдумы в режиме диалога с региональным правительством буду решать поставленные задачи», - отметил заместитель председателя Комитета Государственной думы по энергетике, федеральный координатор проекта «Зелёная экономика» партии «Единая Россия» Юрий Станкевич.

В программу визита вошли: краеведческий музей им. И.М. Сеченова, Сеченовская центральная библиотека, мемориальный комплекс в честь героев СВО и сельхозпредприятие «Прогресс».

«Все объекты, которые мы сегодня показали гостям из Нижнего Новгорода, были созданы либо обновлены и модернизованы совсем недавно. Хочу отметить, что контроль нашей работы ведется и со стороны общественности. Местные жители очень активно включены во внутренние процессы. Если видят какие-то недостатки – сразу дают нам сигнал. А мы, как местные власти, оперативно реагируем и исправляем. И общий результат очевиден: наша малая Родина с каждым годом становится красивее и комфортнее», - рассказал глава местного управления Сеченовского муниципального округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Наборнов.

Краеведческий музей им. И.М. Сеченова стал первым в маршруте «Партийного десанта». Это важная точка на культурной карте области и главная достопримечательность округа. Музей расположен на территории родового имения великого ученого-физиолога Ивана Михайловича Сеченова. Экспозиция начиналась с одной комнаты. Сейчас выставочные площади составляют 115 м. кв.

«В 2020 году жители нашего округа проголосовали в проекте «Вам решать!» за благоустройство Сеченовского парка и строительство музейно-выставочного комплекса. Наш музей пользуется большой популярностью. Так, в прошлом году экспозицию посетило более 4 тысяч человек. Сегодня мы рассказали гостям о местной истории. В целом инспекция оценила нашу работу положительно, что не может не радовать», - поделилась директор МБУК «Краеведческий музей им. И.М. Сеченова» Светлана Архипова.

Следующим пунктом стала новая модельная библиотека. Современное здание было построено в Сеченово в 2023 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Библиотека оборудована новейшей техникой и приспособлена для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение является методическим центром для 17 сельских библиотек-филиалов.

«Наша библиотека включает в себя более 30 тысяч единиц книжного фонда. Ежегодно мы проводим более 200 массовых мероприятий. В новом здании очень комфортно и удобно работать. Наши читатели могут использовать современные компьютеры и оргтехнику. А мультимедийная доска, интерактивные информационные киоски, видеокамера, VR-система значительно расширяют возможности для организации различных событий в библиотеке. Всё это мы с гордостью показали рабочей группе «Партийного десанта». Замечаний и нареканий в наш адрес не было», - прокомментировала директор МБУК «Сеченовская центральная библиотека» Елена Таранова.

Посещение мемориального комплекса в честь героев СВО продолжило программу визита делегации. Памятник воинам установили в сквере. Благоустройство общественной территории проведено в текущем году. Были выполнены работы по замене тротуарной плитки и установке бордюрного камня. Организовано освещение вдоль пешеходных дорожек. Отремонтирован подъезд из асфальтобетона. Установлены лавочки, урны, забор и проведено озеленение.12 июля 2025 года состоялось торжественное открытие комплекса.

Завершающим объектом проверки в Сеченовском муниципальном округе стало сельхозпредприятие «Прогресс». Организация занимается производством зерновых и масленичных культур. Продукцию реализуют самостоятельно. «Прогресс» - ведущее предприятие в своей отрасли и крупнейшее в округе. Хозяйство ежегодно вкладывает большие средства в обновление производственных фондов. Сейчас завершает строительство нового перерабатывающего комплекса.

«Партийный десант» - эффективный инструмент для оперативного реагирования на запросы жителей региона. Одна из важнейших задач проекта – контроль выполнения народной программы партии «Единая Россия».