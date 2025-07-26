Проезд по платным дорогам предложили сделать бесплатным для отечественных авто Общество

Леонид Ольшанский, вице-президент Движения автомобилистов России, предложил меры поддержки отечественного автопрома. Он выступил за введение бесплатного проезда для российских автомобилей по платным дорогам, предоставление бесплатных парковочных мест и снижение налогов для автопроизводителей.

Однако Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза, выразил несогласие с этими инициативами. В беседе с телеканалом "360" он подчеркнул, что все граждане России должны иметь равные права, включая доступ к платным и бесплатным дорогам. Хайцеэр считает, что для повышения востребованности отечественных автомобилей необходимо делать их более доступными, надёжными и безопасными, а не предоставлять им привилегии.

Эксперт отметил, что будущее автомобилестроения в России есть, но оно пока не так близко, как хотелось бы. Он также подчеркнул важность интеграции с мировыми производителями, что может способствовать снижению себестоимости продукции.

Хайцеэр призвал пересмотреть распределение инвестиций, уменьшив вложения в маркетинг и зарплаты топ-менеджмента, которые, по его мнению, не соответствуют уровню оплаты труда инженерно-технического состава и рабочих на сборочных производствах.