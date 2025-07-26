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Экономика

Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по количеству просмотров на инвестиционной карте России

29 июля 2025 17:36  [32] Экономика
Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по количеству просмотров на инвестиционной карте России

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Нижегородская область вошла в топ-3 самых просматриваемых регионов РФ на инвестиционной карте России за весь период существования ресурса. С момента запуска инвестиционной карты России (за полтора года) ее посетители просмотрели информацию о Нижегородской области более 6 800 раз.

С 2025 года повышение инвестиционной активности является одной из основных задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Платформа агрегирует данные инвестиционных карт субъектов РФ, которые были разработаны в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта. С помощью карты можно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры – от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны объекты инженерной инфраструктуры для возможного техприсоединения.

Также карта позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Здесь собраны сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта.

В Нижегородской области также действует региональная инвестиционная карта: https://newmap.nn-invest.ru, представляющая собой двуязычную (на русском и английском) публичную карту региона. За наполнение инвесткарты отвечает Корпорация развития Нижегородской области.

«С помощью инвестиционной карты можно проанализировать не только саму площадку, но и окружающую ее инфраструктуру, возможность подключения к инженерным сетям и многое другое, что позволяет всесторонне оценить преимущества территории. Корпорация развития на регулярной основе обновляет информацию, размещенную на инвесткарте, что позволяет ей оставаться надежным и комфортным цифровым сервисом для инвесторов», – отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Карта разработана с учетом Регионального инвестиционного стандарта. Здесь можно найти всю необходимую информацию по доступным участкам: указаны категория земель, форма собственности, наличие доступа к автомобильным и железнодорожным путям, внесены усредненные тарифы на подключение к сетям и месторождения полезных ископаемых. Кроме того, сюда интегрированы кадастровая карта и зоны покрытия сотовой связи, которые представлены как дополнительный слой.

Инвестиционную карту России запустили в феврале 2024 года на основе региональных данных. В феврале 2025 года Нижегородская область уже вошла в топ-3 самых просматриваемых регионов РФ на данной площадке.

АО «Корпорация развития Нижегородской области» создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях — от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

Напомним, Нижегородская область в 2025 году подтвердила статус одного из регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ.

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Теги:
Инвестиции Промышленность
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