В Нижегородской области до конца 2025 года будет модернизировано три библиотеки за счет областного бюджета Культура и отдых

Фото: министерство культуры Нижегородской области

В Нижегородской области до конца 2025 года будет модернизировано три библиотеки за счет областного бюджета. По модельному стандарту будут оснащены учреждения в Городце, Навашине и Нижнем Новгороде. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

«В этом году продолжаем создавать в регионе модельные библиотеки за счет областного бюджета. На закупку мебели, книг и оборудования в эти учреждения направим 31 миллион рублей. Очень радует, что мы продолжаем держать высокую планку в этом направлении работы, тем более что наши достижения высоко оценивают специалисты на федеральном уровне», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Средства из областного бюджета будут направлены на переоборудование центральной библиотеки в Городце, капитальный ремонт которой осуществляется в рамках нацпроекта «Семья». Также будут модернизированы библиотека «Дом Кирсановых» в Навашине и филиал №9 Централизованной библиотечной системы Автозаводского района – библиотека имени Ю.А. Адрианова.

Ранее сообщалось, что пять модельных библиотек в 2025 году будет создано в регионе в рамках нацпроекта «Семья». В результате к концу года в Нижегородской области будет уже 61 библиотека, переоборудованная по модельному стандарту.