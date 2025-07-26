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Культура и отдых

В Нижегородской области до конца 2025 года будет модернизировано три библиотеки за счет областного бюджета

29 июля 2025 17:48  [95] Культура и отдых
В Нижегородской области до конца 2025 года будет модернизировано три библиотеки за счет областного бюджета

Фото: министерство культуры Нижегородской области

В Нижегородской области до конца 2025 года будет модернизировано три библиотеки за счет областного бюджета. По модельному стандарту будут оснащены учреждения в Городце, Навашине и Нижнем Новгороде. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

«В этом году продолжаем создавать в регионе модельные библиотеки за счет областного бюджета. На закупку мебели, книг и оборудования в эти учреждения направим 31 миллион рублей. Очень радует, что мы продолжаем держать высокую планку в этом направлении работы, тем более что наши достижения высоко оценивают специалисты на федеральном уровне», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Средства из областного бюджета будут направлены на переоборудование центральной библиотеки в Городце, капитальный ремонт которой осуществляется в рамках нацпроекта «Семья». Также будут модернизированы библиотека «Дом Кирсановых» в Навашине и филиал №9 Централизованной библиотечной системы Автозаводского района – библиотека имени Ю.А. Адрианова.

Ранее сообщалось, что пять модельных библиотек в 2025 году будет создано в регионе в рамках нацпроекта «Семья». В результате к концу года в Нижегородской области будет уже 61 библиотека, переоборудованная по модельному стандарту.

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Теги:
культура Нацпроект Семья
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