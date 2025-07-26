На 31% увеличится выработка у производителя электротехнических корпусов благодаря федпроекту "Производительность труда" Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Кит-Энерго» из Нижнего Новгорода подвели промежуточные итоги внедрения инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Предприятие специализируется на производстве распределительных коробок, компактных шкафов, корпусов из нержавеющей стали, нестандартных шкафов по конструктиву заказчика, термошкафов и пультов управления.

Специалисты Регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. Через три месяца проводится День информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги проделанной работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления корпуса для системы автоматизации и распределения электроэнергии. Доля продажи этой продукции составляет 21% от общей выручки компании.

«Специалисты РЦК провели аудит на предприятии и выявили 32 «узких места» в потоке, среди которых: отсутствие полной информации в чертежах, длительный процесс поиска необходимых запчастей, отсутствие стандартов выполнения операций на участке сборки. По каждому из этих пунктов были предложены решения и разработан план мероприятий. Внедрение предложений экспертов РЦК позволит увеличить выработку на 31 процент», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 18 сотрудников предприятия и проводят подготовку трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Сейчас в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» внедряют пять производителей электрической и распределительной аппаратуры.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 291 нижегородская компания.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.