В Сосновском округе капитально отремонтированы четыре фельдшерско-акушерских пункта Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

Завершена масштабная модернизация четырёх фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Сосновском муниципальном округе. На капитальный ремонт Венецкого, Волчихинского, Яковского и Созоновского ФАПов направлено 6,1 млн рублей в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», включая федеральные и областные средства.

«Качественная медицинская помощь должна быть доступна каждому, независимо от места проживания. Модернизация фельдшерско-акушерских пунктов — это не просто ремонт зданий, но и создание комфортных условий как для пациентов, так и для медицинских работников. Теперь жители даже отдалённых деревень могут получать помощь и проходить диспансеризацию в современных оборудованных помещениях», — отметила главный врач Сосновской ЦРБ Светлана Трифонова.

Работы затронули все ключевые элементы зданий: от кровли и фасадов до внутренних инженерных систем. В Венецком ФАПе полностью отремонтированы кровля, фасад, внутренние помещения, выполнена модернизация водопровода с установкой септика и насосной станции. В Волчихинском ФАПе, помимо капитального ремонта помещений, установлен электрический котёл отопления, обновлена входная группа и сделана отмостка. Яковский и Созоновский ФАПы также получили комплексное обновление с заменой электропроводки, ремонтом помещений и установкой современного оборудования. Все четыре медпункта оснащены навесами и пандусами для доступности маломобильных граждан и посетителей с детскими колясками, а также во всех ФАПах полностью заменена автоматическая пожарная сигнализация.

«Я 34 года работаю в сельской медицине, и такие перемены очень радуют! Пациенты, которых я знаю по именам и в лицо, теперь приходят не только за медицинской помощью, но и просто пообщаться в уютной обстановке. Для пожилых людей это особенно важно. А летом, когда приезжают дачники, ФАПы становятся ещё более востребованными», — поделилась фельдшер Волчихинского здравпункта Наталья Филиппова.

Обновлённые ФАПы обслуживают население 13 населённых пунктов, где проживает порядка 750 человек, из которых более 60 - дети. Например, Яковский ФАП охватывает 7 населенных пунктов с населением почти 280 человек, к Венецкому ФАПу прикреплено более 180 жителей из трех населенных пунктов.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.