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Общество

Депутатов предложили проверить на женоненавистничество за их идеи

29 июля 2025 18:33  [79] Общество
Депутатов предложили проверить на женоненавистничество за их идеи

Вице-спикер Государственной думы Вячеслав Даванков призвал провести проверку депутатов на наличие признаков женоненавистничества. Он высказал это мнение в интервью для телеканала "360".

Даванков отреагировал на предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого ограничить проведение абортов без медицинских показаний. По мнению Даванкова, постоянное стремление указывать женщинам, как им жить и принимать решения, является неприемлемым. Он подчеркнул, что общество ожидает от депутатов конструктивных идей, направленных на улучшение жизни. Если таких идей нет, то, по его словам, лучше воздержаться от высказываний.

Предложение Слуцкого об ограничении абортов без медицинских показаний было высказано в ходе межпартийных дебатов на форуме "Территория смыслов", где обсуждались политические вызовы будущего и перспективы политических партий. Ему возразил Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия — За правду", который выступил за сохранение права на аборт.

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Теги:
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