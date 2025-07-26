"Главпродукт" перешёл в государственную собственность России

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Холдинг "Главпродукт" перешёл в собственность государства 28 июля. Соответствующая информация появилась на сайте Единого государственного реестра юридических лиц, передаёт телеканал "360".
Согласно данным реестра, 28 июля 2025 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о смене владельца ООО "Промсельхозинвест" — основной компании холдинга.
"Главпродукт" известен как производитель консервов. Ранее активы группы и личные средства её руководителя были арестованы по решению Арбитражного суда Москвы. В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин временно передал управление АО "Главпродукт" Росимуществу. До этого собственником холдинга через ООО "Промсельхозинвест" выступала американская компания Universal Beverage Company.
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