"Главпродукт" перешёл в государственную собственность России Экономика

Фото: с сайта glavproduct.ru

Холдинг "Главпродукт" перешёл в собственность государства 28 июля. Соответствующая информация появилась на сайте Единого государственного реестра юридических лиц, передаёт телеканал "360".

Согласно данным реестра, 28 июля 2025 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о смене владельца ООО "Промсельхозинвест" — основной компании холдинга.

"Главпродукт" известен как производитель консервов. Ранее активы группы и личные средства её руководителя были арестованы по решению Арбитражного суда Москвы. В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин временно передал управление АО "Главпродукт" Росимуществу. До этого собственником холдинга через ООО "Промсельхозинвест" выступала американская компания Universal Beverage Company.