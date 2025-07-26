Нижегородца лишили авто за повторное вождение в пьяном виде Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

В Сормовском районном суде Нижнего Новгорода вынесен приговор местному жителю, обвинённому в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2024 года мужчина, ранее привлечённый к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование, снова сел за руль нетрезвым. Он передвигался по улице Культуры, где был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. При назначении наказания было учтено мнение государственного обвинителя.

Мужчине назначено 360 часов обязательных работ. Кроме того, он лишён права управлять транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев.

Также в доход государства конфискован автомобиль Infinity FX 35 Elegance, на котором он совершил правонарушение.