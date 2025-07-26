Налоговые механизмы могут изменить ради поддержки регионов Экономика

Возможности увеличения доходов региональных бюджетов стали главной темой заседания комиссии Государственного совета по направлению "Экономика и финансы", которое провёл губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В ходе встречи он отметил, что в первом полугодии темпы роста поступлений в бюджеты субъектов заметно замедлились. По словам Текслера, на фоне сохраняющихся вызовов необходимо искать системные решения, которые помогут стабилизировать финансовое положение регионов.

Одним из таких шагов он назвал необходимость анализа налоговых расходов, связанных с федеральными вычетами. Кроме того, губернатор обратил внимание на дисбаланс в распределении прибыли от инвестиционных налоговых кредитов: регионы предоставляют средства из своих бюджетов, тогда как проценты по ним получает федеральный центр.

Также обсуждалась возможность увеличения дотаций субъектам РФ для выравнивания бюджетов. Особое внимание уделили вопросу компенсации расходов на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.

Участники заседания пришли к выводу, что региональные расходы необходимо оптимизировать. Среди предложений — перенос части затрат и контроль за превышением установленных уровней дефицита и госдолга с учётом затрат на проведение СВО. Рассматривается также перенос сроков возврата казначейских кредитов с 2025 на 2026 год.

"Многие инициативы уже нашли поддержку у Минфина. Мы видим, что диалог выстроен, и регионы, оказавшиеся в сложной ситуации, могут рассчитывать на помощь. Комиссия аккумулирует все вопросы субъектов и продолжает совместную работу с Минфином для выполнения социальных и иных обязательств", — подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, на заседании рассмотрели проект федерального закона о государственном регулировании производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Одна из инициатив — направлять часть акцизов в региональные бюджеты. Это, по мнению участников, позволит увеличить доходы субъектов, активизировать борьбу с контрафактом и легализовать рынок.

"Законопроект направлен на решение проблемы серого рынка табака. Лицензирование — необходимая мера. Федеральные органы будут отвечать за оптовую торговлю, а розничную возьмут на себя регионы. Мы предлагаем новое распределение акцизов, чтобы часть поступала в бюджеты субъектов. Диалог с Минфином по этому вопросу продолжается", — отметил губернатор.