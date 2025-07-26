ФСБ задержала начальника ГАИ в Лыскове — видео

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Сотрудники УФСБ и регионального МВД пресекли противоправную деятельность начальника отдела ГАИ в Лысковском округе. По данным пресс-службы Управления ФСБ, полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном из иной личной заинтересованности.
Как установлено, руководитель отдела ГИБДД Владимир Маракулин способствовал уходу от ответственности представителей национальных диаспор, нарушивших правила дорожного движения.
В Следственном комитете уточнили, что в июле этого года по улицам Лыскова на автомобиле передвигался несовершеннолетний — племянник знакомого Маракулина — без права управления. Сотрудники полиции пытались остановить нарушителя, однако начальник местной Госавтоинспекции, находившийся на суточном дежурстве, вмешался в ситуацию и не дал им выполнить служебные обязанности.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ. В настоящий момент подозреваемый находится под домашним арестом. Силовики продолжают оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются возможные соучастники.
В пресс-службе полиции сообщили, что начальник лысковской ГАИ отстранен от должности. Проводится проверка. В случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
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