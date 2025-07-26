Юные экологи спасают редких птиц в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба национального экологического фонда "Компас"

Команда школьников из Нижегородской области вошла в число призёров Всероссийского Детского Экологического Форума 2024 года (0+), победив в номинации "Лучший проект по защите животных".

Как рассказали организаторы, юные нижегородские экологи представили инициативу по изучению и охране редких хищных птиц, обитающих в регионе.

Проект был высоко оценён экспертами за практическую значимость, оригинальность, возможность вовлечь широкую аудиторию и его социальную ценность. Особое внимание жюри уделило реалистичности реализации и вкладу в улучшение качества жизни.

В 2025 году команда продолжила работу, перейдя к практической фазе. К проекту были привлечены профессиональные орнитологи, а сами школьники вместе с педагогами провели полевые исследования на особо охраняемых природных территориях, включая Керженский заповедник.

В рамках проекта были организованы экспедиции в заповедные зоны и тематический "Сово-тур" с орнитологом Алексеем Левашкиным. Участники изучили гнездовья бородатой неясыти и мохноногого сычика, зафиксировали поведение сплюшки после её возвращения из Африки, а также запустили мониторинг на территории природного комплекса "Светлые озёра".

Юные экологи вели дневники наблюдений, создавали фоторепортажи и видеоматериалы для просветительской работы. Кроме того, совместно с Военно-лесным хозяйством был начат процесс разработки плана по установке искусственных гнездовий для хищных птиц.

Сейчас проект продолжает активно развиваться. Команда готовит заявки на гранты, ищет новых партнёров и работает над созданием информационной платформы, посвящённой редким видам хищных птиц Нижегородской области.

Тем временем организаторы уже готовятся к следующему форуму: ДЭФ-2025 пройдёт в Челябинске 14-15 октября.

Форум организуют национальный экологический фонд "Компас" и правительство Челябинской области при поддержке комитета Госдумы РФ по экологии, Росприроднадзора, министерства природных ресурсов и министерства просвещения РФ.