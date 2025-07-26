Новое военное училище появится в Нижегородской области
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 июля 2025 13:20  [74] Вопрос об установке памятника Сталину в Нижнем Новгороде снова отложили
30 июля 2025 13:11  [76] Детские письма поддержки и гуманитарный груз доставили российским бойцам в ДНР
30 июля 2025 12:59  [89] «Ростелеком» выяснил, какие технологии выбирает бизнес в гостиничном секторе
30 июля 2025 12:52  [99] Юные экологи спасают редких птиц в Нижегородской области
30 июля 2025 12:50  [109] Сквер Виктора Коноваленко появится на Автозаводе
30 июля 2025 12:35  [122] Мудров пригрозил "натыкать клювом" жителей Городца из-за шелухи от семечек
30 июля 2025 12:27  [124] Работники ОМК посвятили почти 4 тысячи часов волонтерству
30 июля 2025 12:10  [118] "Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полётов после хакерской атаки
30 июля 2025 12:01  [162] Детские пособия за июль будут перечислены нижегородцам досрочно
30 июля 2025 11:37  [128] Билайн добавил музыкальную нейросеть Suno в тариф «план б.»
Общество

Юные экологи спасают редких птиц в Нижегородской области

30 июля 2025 12:52  [99] Общество
Юные экологи спасают редких птиц в Нижегородской области

Фото: пресс-служба национального экологического фонда "Компас"

Команда школьников из Нижегородской области вошла в число призёров Всероссийского Детского Экологического Форума 2024 года (0+), победив в номинации "Лучший проект по защите животных".

Как рассказали организаторы, юные нижегородские экологи представили инициативу по изучению и охране редких хищных птиц, обитающих в регионе.

Проект был высоко оценён экспертами за практическую значимость, оригинальность, возможность вовлечь широкую аудиторию и его социальную ценность. Особое внимание жюри уделило реалистичности реализации и вкладу в улучшение качества жизни.

В 2025 году команда продолжила работу, перейдя к практической фазе. К проекту были привлечены профессиональные орнитологи, а сами школьники вместе с педагогами провели полевые исследования на особо охраняемых природных территориях, включая Керженский заповедник.

В рамках проекта были организованы экспедиции в заповедные зоны и тематический "Сово-тур" с орнитологом Алексеем Левашкиным. Участники изучили гнездовья бородатой неясыти и мохноногого сычика, зафиксировали поведение сплюшки после её возвращения из Африки, а также запустили мониторинг на территории природного комплекса "Светлые озёра".

Юные экологи вели дневники наблюдений, создавали фоторепортажи и видеоматериалы для просветительской работы. Кроме того, совместно с Военно-лесным хозяйством был начат процесс разработки плана по установке искусственных гнездовий для хищных птиц.

Сейчас проект продолжает активно развиваться. Команда готовит заявки на гранты, ищет новых партнёров и работает над созданием информационной платформы, посвящённой редким видам хищных птиц Нижегородской области.

Тем временем организаторы уже готовятся к следующему форуму: ДЭФ-2025 пройдёт в Челябинске 14-15 октября.

Форум организуют национальный экологический фонд "Компас" и правительство Челябинской области при поддержке комитета Госдумы РФ по экологии, Росприроднадзора, министерства природных ресурсов и министерства просвещения РФ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Птицы Форум Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных