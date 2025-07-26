Детские письма поддержки и гуманитарный груз доставили российским бойцам в ДНР Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Региональное отделение и сторонники партии «Единая Россия» совместно с волонтерской группой «На защите вместе» совершили очередную гуманитарную поездку в Донецкую Народную Республику. Груз и письма от нижегородских школьников передали в подразделения, несущие службу на Краснолиманском и Константиновском направлениях.

«Нижегородское региональное отделение партии с первых дней СВО активно включено в работу по поддержке наших военных в зоне спецоперации. Грузы мы формируем, исходя реальных потребностей тех подразделений, куда будет направлена гуманитарная миссия. И, конечно, всегда передаем бойцам детские письма. Моральная поддержка на фронте важна не меньше, чем, например, предметы первой необходимости», - подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

В состав гуманитарного груза вошли: крупы, рыбные консервы, сухие обеды, пенные коврики и обогреватели для блиндажей, масксети и маскировочные костюмы «Леший», генераторы, автозапчасти, определитель дронов «Булат 4-в».

«Самое важное в нашей работе – реакция парней. Только когда сам попадаешь на передовую, понимаешь, насколько важно всё то, что мы собираем и привозим нашим военным. А то, как они читают письма от детей, передать словами совсем невозможно. Я знаю, что часто бойцы носят эти послания с собой», - рассказал активист волонтерской группы «На защите вместе» Игорь.

Напомним, что жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто находится на освобожденных территориях, и жителям приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» в первые дни СВО организовали оперативные штабы, подключили депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов для военнослужащих и мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи: спецоборудование, медикаменты, продукты.