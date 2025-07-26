Огромное "озеро" образовалось на улице Сергея Акимова после мощного ливня Общество

Фото: администрация Канавинского района

После сильного дождя, прошедшего 27 июля в Нижнем Новгороде, на улице Сергея Акимова образовалась огромная лужа, которую местные жители сравнили с "озером".

Как рассказали жильцы дома №43 сайту pravda-nn.ru, вода стояла на дороге в течение двух суток. Откачку начали не сразу, и автомобилисты были вынуждены объезжать участок или вовсе отказываться от проезда.

По словам очевидцев, преодолеть подтопление могли только внедорожники. Для легковых машин дорога в обе стороны оказалась непроходимой. Также припарковаться в этом месте было невозможно.

В администрации Канавинского района пояснили, что причиной скопления воды, скорее всего, стал засор ливневой канализации. Сразу после дождя на участке начали работы по откачке. Они продолжались и на следующий день — до полного устранения последствий.

На данный момент дорога полностью освобождена от воды.