Огромное "озеро" образовалось на улице Сергея Акимова после мощного ливня

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После сильного дождя, прошедшего 27 июля в Нижнем Новгороде, на улице Сергея Акимова образовалась огромная лужа, которую местные жители сравнили с "озером".
Как рассказали жильцы дома №43 сайту pravda-nn.ru, вода стояла на дороге в течение двух суток. Откачку начали не сразу, и автомобилисты были вынуждены объезжать участок или вовсе отказываться от проезда.
По словам очевидцев, преодолеть подтопление могли только внедорожники. Для легковых машин дорога в обе стороны оказалась непроходимой. Также припарковаться в этом месте было невозможно.
В администрации Канавинского района пояснили, что причиной скопления воды, скорее всего, стал засор ливневой канализации. Сразу после дождя на участке начали работы по откачке. Они продолжались и на следующий день — до полного устранения последствий.
На данный момент дорога полностью освобождена от воды.
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