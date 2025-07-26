Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Новое военное училище появится в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 июля 2025 14:28  [21] "Ласточки" из Нижнего Новгорода пока не вернутся на Курский вокзал Москвы
30 июля 2025 14:14  [62] Выяснилось, отключат ли нижегородские фонтанты в День ВДВ
30 июля 2025 14:00  [90] Огромное "озеро" образовалось на улице Сергея Акимова после мощного ливня
30 июля 2025 14:00  [129] Нижегородцам рассказали, что за странный Ан-26 летает над городом
30 июля 2025 13:49  [109] Генподрядчик заплатит штраф за нарушение сроков строительства метро в Сормове
30 июля 2025 13:20  [121] Вопрос об установке памятника Сталину в Нижнем Новгороде снова отложили
30 июля 2025 13:11  [107] Детские письма поддержки и гуманитарный груз доставили российским бойцам в ДНР
30 июля 2025 12:59  [118] «Ростелеком» выяснил, какие технологии выбирает бизнес в гостиничном секторе
30 июля 2025 12:52  [129] Юные экологи спасают редких птиц в Нижегородской области
30 июля 2025 12:50  [138] Сквер Виктора Коноваленко появится на Автозаводе
Общество

Огромное "озеро" образовалось на улице Сергея Акимова после мощного ливня

30 июля 2025 14:00  [90] Общество
Огромное озеро образовалось на улице Сергея Акимова после мощного ливня

Фото: администрация Канавинского района

После сильного дождя, прошедшего 27 июля в Нижнем Новгороде, на улице Сергея Акимова образовалась огромная лужа, которую местные жители сравнили с "озером".

Как рассказали жильцы дома №43 сайту pravda-nn.ru, вода стояла на дороге в течение двух суток. Откачку начали не сразу, и автомобилисты были вынуждены объезжать участок или вовсе отказываться от проезда.

По словам очевидцев, преодолеть подтопление могли только внедорожники. Для легковых машин дорога в обе стороны оказалась непроходимой. Также припарковаться в этом месте было невозможно.

В администрации Канавинского района пояснили, что причиной скопления воды, скорее всего, стал засор ливневой канализации. Сразу после дождя на участке начали работы по откачке. Они продолжались и на следующий день — до полного устранения последствий.

На данный момент дорога полностью освобождена от воды.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жалобы Канавинский район Ливневки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных