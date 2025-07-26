В Нижегородской области поддержали 121 социальный бизнес-проект на 29 млн рублей Экономика

С момента запуска программы "Начни свое дело" предпринимательскую и образовательную поддержку в Выксе и Кулебаках получили более 920 участников. Из них 121 проект получил гранты от Объединённой металлургической компании (ОМК), общий объём финансовой помощи превысил 29 млн рублей.

Как отметила начальник управления по корпоративной культуре, социальным и специальным проектам ОМК Екатерина Кощиенко, программа является не просто инструментом финансовой поддержки, а целостным подходом к развитию социального предпринимательства.

"Мы видим, как из идей рождаются устойчивые проекты, которые приносят пользу людям, позволяют создавать рабочие места и укрепляют местные сообщества. Особенно радует рост интереса к экологическому направлению и креативным индустриям. Номинация ,Креативные индустрии, появилась только в прошлом году, но уже очевидно, что она востребована. Это говорит о развитом и динамичном предпринимательском сообществе в регионе, и мы рады быть его частью", — подчеркнула она.

По словам директора Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светланы Кашиной, социальное предпринимательство — это особая форма бизнеса, сочетающая устойчивое развитие и решение актуальных задач.

"Благодаря таким проектам меняется жизнь людей, формируется более ответственное отношение к окружающей среде, оказывается поддержка уязвимым группам и происходит развитие территорий", — добавила Кашина.

Фото: Павел Скворцов