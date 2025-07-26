Нижегородский минфин планирует взять кредиты еще на 20 млрд рублей

На портале госзакупок размещены 20 аукционных лотов на открытие возобновляемых кредитных линий — по 1 млрд рублей каждая. Срок займа — девять месяцев с момента подписания контракта.
Минимальная стоимость каждого лота составляет 173,8 млн рублей. Все кредитные линии предполагают плавающую процентную ставку, при этом её верхний предел ограничен 23,5% годовых.
В министерстве финансов региона пояснили, что средства необходимы для покрытия дефицита областного бюджета и снижения уровня госдолга.
Подведение итогов аукционов намечено на 5 августа.
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