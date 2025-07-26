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Экономика

Нижегородский минфин планирует взять кредиты еще на 20 млрд рублей

30 июля 2025 15:50  [112] Экономика
Нижегородский минфин планирует взять кредиты еще на 20 млрд рублей

На портале госзакупок размещены 20 аукционных лотов на открытие возобновляемых кредитных линий — по 1 млрд рублей каждая. Срок займа — девять месяцев с момента подписания контракта.

Минимальная стоимость каждого лота составляет 173,8 млн рублей. Все кредитные линии предполагают плавающую процентную ставку, при этом её верхний предел ограничен 23,5% годовых.

В министерстве финансов региона пояснили, что средства необходимы для покрытия дефицита областного бюджета и снижения уровня госдолга.

Подведение итогов аукционов намечено на 5 августа.

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Теги:
Деньги Кредиты Минфин
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