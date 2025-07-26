Нижегородские школьники приглашаются в летнюю школу олимпиадного движения "Будущее науки" Общество

Фото: региональный центр "Вега"

Региональный центр «Вега» объявляет о начале регистрации школьников 7-11 классов на летнюю школу олимпиадного движения «Будущее науки», которая пройдет с 18 по 30 августа на базе образовательного центра «Вега», расположенного по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 35а, парк «Швейцария».

К обучению приглашаются учащиеся, ставшие призерами и победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 2024-2025 учебного года и набравшие не менее 50% от максимально возможного результата по выбранному направлению.

«Готовиться к олимпиадам нужно уже летом. Важно изучать практики, вопросы и ответы, которые привели к победам и высоким результатам, а также проанализировать ошибки и недочеты, допущенные в предыдущие годы. Участие во всероссийских олимпиадах — это вопрос не только знаний, но и комплексной подготовки, включая психологическую и практическую составляющие», – отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Летняя олимпиадная школа нацелена на подготовку школьников к участию во всех этапах ВсОШ по естественным, математическим и филологическим наукам. Обучающие программы длятся от 12 до 36 часов, в течение которых преподаватели разберут самые сложные задачи и помогут выработать стратегии успешного участия в олимпиадах.

«К работе с нашими талантливыми школьниками мы приглашаем опытных тренеров из разных регионов России. В качестве наставников и педагогов будут выступать студенты московских вузов, которые сами достигли высоких результатов на ВсОШ, неоднократно побеждали и становились призёрами. Кроме того, школьников научат правильно подавать апелляции. Этому их обучат действующие члены жюри Всероссийской олимпиады», – рассказала руководитель регионального центра «Вега» Ирина Зиновьева.

После окончания обучения участники смогут продемонстрировать свои знания на мини-олимпиаде. Все участники получат дипломы о прохождении летней школы, а победители олимпиады – призы.

Для регистрации и получения дополнительной информации можно обратиться в региональный центр «Вега»: https://vega52.ru/events/letnyaya-shkola-olimpiadnogo-dvizh1.

В министерстве образования и науки напомнили, что создание возможностей для получения детьми качественного образования в комфортных условиях – одна из приоритетных задач национального проекта «Молодежь и дети». Новый нацпроект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он решает задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты», и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».