Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Новое военное училище появится в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 июля 2025 16:30  [19] Александр Колеганов из Дальнеконстантиновского округа погиб в зоне СВО
30 июля 2025 16:20  [30] Нижегородские школьники приглашаются в летнюю школу олимпиадного движения "Будущее науки"
30 июля 2025 16:15  [70] Нижегородский блогер рассказал о землетрясении в 7,6 балла на Камчатке
30 июля 2025 16:00  [101] Подъемник на площади Сенной в Нижнем Новгороде закрыли на техобслуживание
30 июля 2025 15:00  [152] Стоимость и сроки строительства дома для переселенцев в Сормове увеличили
30 июля 2025 14:28  [198] "Ласточки" из Нижнего Новгорода пока не вернутся на Курский вокзал Москвы
30 июля 2025 14:14  [185] Выяснилось, отключат ли нижегородские фонтанты в День ВДВ
30 июля 2025 14:00  [173] Огромное "озеро" образовалось на улице Сергея Акимова после мощного ливня
30 июля 2025 14:00  [231] Нижегородцам рассказали, что за странный Ан-26 летает над городом
30 июля 2025 13:49  [177] Генподрядчик заплатит штраф за нарушение сроков строительства метро в Сормове
Общество

Нижегородские школьники приглашаются в летнюю школу олимпиадного движения "Будущее науки"

30 июля 2025 16:20  [30] Общество
Нижегородские школьники приглашаются в летнюю школу олимпиадного движения Будущее науки

Фото: региональный центр "Вега"

Региональный центр «Вега» объявляет о начале регистрации школьников 7-11 классов на летнюю школу олимпиадного движения «Будущее науки», которая пройдет с 18 по 30 августа на базе образовательного центра «Вега», расположенного по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 35а, парк «Швейцария».

К обучению приглашаются учащиеся, ставшие призерами и победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 2024-2025 учебного года и набравшие не менее 50% от максимально возможного результата по выбранному направлению.

«Готовиться к олимпиадам нужно уже летом. Важно изучать практики, вопросы и ответы, которые привели к победам и высоким результатам, а также проанализировать ошибки и недочеты, допущенные в предыдущие годы. Участие во всероссийских олимпиадах — это вопрос не только знаний, но и комплексной подготовки, включая психологическую и практическую составляющие», – отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Летняя олимпиадная школа нацелена на подготовку школьников к участию во всех этапах ВсОШ по естественным, математическим и филологическим наукам. Обучающие программы длятся от 12 до 36 часов, в течение которых преподаватели разберут самые сложные задачи и помогут выработать стратегии успешного участия в олимпиадах.

«К работе с нашими талантливыми школьниками мы приглашаем опытных тренеров из разных регионов России. В качестве наставников и педагогов будут выступать студенты московских вузов, которые сами достигли высоких результатов на ВсОШ, неоднократно побеждали и становились призёрами. Кроме того, школьников научат правильно подавать апелляции. Этому их обучат действующие члены жюри Всероссийской олимпиады», – рассказала руководитель регионального центра «Вега» Ирина Зиновьева.

После окончания обучения участники смогут продемонстрировать свои знания на мини-олимпиаде. Все участники получат дипломы о прохождении летней школы, а победители олимпиады – призы.

Для регистрации и получения дополнительной информации можно обратиться в региональный центр «Вега»: https://vega52.ru/events/letnyaya-shkola-olimpiadnogo-dvizh1.

В министерстве образования и науки напомнили, что создание возможностей для получения детьми качественного образования в комфортных условиях – одна из приоритетных задач национального проекта «Молодежь и дети». Новый нацпроект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он решает задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты», и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных