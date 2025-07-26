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Общество

Участник СВО: «У всех наших ребят боевой настрой – только вперед, к Победе!»

30 июля 2025 17:15  [94] Общество
Участник СВО: «У всех наших ребят боевой настрой – только вперед, к Победе!»

Фото: Дмитрий Музыка

Нижегородский участник специальной военной операции, старший лейтенант с позывным «Молодой» служил на передовой с сентября 2022 года. За успешное выполнение боевых задач и личную храбрость нижегородец награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

Он профессиональный военный, после окончания школы поступил в высшее военно-инженерное командное училище, служил в Забайкалье. Решил пойти на СВО, чтобы защищать свою страну от нацизма. В своем подразделении был самым молодым среди командиров, за что и получил свой позывной.

«Молодой» занимался разминированием и установкой мин в составе саперной группы. По его словам, каждая операция требует высокой степени ответственности и точности, ведь на кону может быть жизнь не только самого сапера, но и сослуживцев.

В его взводе служили бойцы самых разных национальностей, и все чувствовали себя единой командой, боевым братством. Все поддерживали друг друга, выручали в трудные моменты. 

«У нас служили буряты, русские, грузины, был даже боец, родившийся на Украине. Никогда не возникало никаких конфликтов из-за национальных или культурных различий. Только в шутку спорили из-за названий: «шелковица» или «тутовник». Буряты научили пить чай с молоком, теперь только так и пью, спасибо ребятам!» - поделился участник СВО.

Во время боевых действий военнослужащий был ранен, проходит лечение, потом ему предстоит реабилитация. Говорит: если бы не ранение, однозначно продолжил бы службу и вернулся на СВО, чтобы с боевыми товарищами дойти до Победы.

«У всех наших ребят боевой настрой – только вперед, к Победе! На нашей стороне — правда, поэтому Победа будет за нами!» - уверен боец.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины материальную поддержку и помогает их семьям. Тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдаются сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

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Теги:
Военные Дом народного единства СВО
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