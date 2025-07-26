В МВД опровергли информацию о предстоящем запрете на автомобили с правым рулём Общество

В сети Интернет распространилась информация о том, что в России планируют запретить эксплуатацию автомобилей с правым рулём. Якобы, это заложено в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России до 2030 года. Однако это оказалось фейком, выяснил телеканал "360".

В частности, официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила, что целью проекта является повышение безопасности на дорогах, а не запрет праворульных автомобилей.

Представитель МВД подчеркнула, что вместо введения ограничений планируется проводить просветительскую работу среди водителей праворульных автомобилей. Также планируется адаптировать автомобили и дорожную инфраструктуру для обеспечения более безопасного и комфортного движения.

Ирина Волк призвала журналистов ответственно относиться к распространению информации и обращаться за официальными комментариями в пресс-центр МВД.