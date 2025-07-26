Глеб Никитин сообщил о росте числа нижегородцев, регулярно занимающихся спортом Спорт

Фото: Александр Воложанин

Доля жителей Нижегородской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигла 60%. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, выступая 31 июля 2025 года с отчётом перед депутатами Законодательного собрания региона.

Он отметил, что в последние годы интерес к спорту стабильно растёт, и это подтверждают цифры. За пять лет спортивные секции посещали свыше 56 тысяч человек ежегодно. Кроме того, в регионе было создано более 700 детских спортивных команд.

Губернатор также напомнил об успехах нижегородских паралимпийцев на XVII летних Паралимпийских играх в Париже в 2024 году, где спортсмены из региона завоевали пять медалей. В этом же году в Дзержинске начал работу региональный центр "Парус" — современная площадка для занятий и реабилитации, в том числе для ветеранов СВО.

"В целом за 2024 год наши спортсмены завоевали 459 медалей на международных соревнованиях и почти 5,5 тысячи наград на всероссийском уровне. В регионе прошло около 1 300 официальных спортивных мероприятий более чем по 100 видам спорта", — отметил Глеб Никитин.

Он отдельно подчеркнул, что развитие спортивной инфраструктуры остаётся в числе приоритетов.

В 2024 году в Нижегородской области было построено 18 новых спортивных объектов, ещё четыре капитально отремонтировано. Одним из главных проектов стало строительство Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде. По словам губернатора, его готовность уже составляет 93%.

"После завершения работ арена станет важным элементом современной застройки Стрелки", — резюмировал Глеб Никитин.