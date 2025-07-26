Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Новое военное училище появится в Нижегородской области
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
31 июля 2025 20:00  [136] Глеб Никитин сообщил о росте числа нижегородцев, регулярно занимающихся спортом
31 июля 2025 15:39  [237] Новая Ледовая арена на Стрелке готова на 93%
31 июля 2025 11:17  [249] "Пари НН" продолжил серию поражений, проиграв ФК "Динамо-Махачкала"
30 июля 2025 14:48  [410] 46-я парусная регата "Кубок Р.Е. Алексеева" пройдет в Нижнем Новгороде
30 июля 2025 11:48  [460] Главный тренер "Пари НН" заявил, что уверен в успехе команды
28 июля 2025 13:39  [476] ФОК на Родионова в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
27 июля 2025 14:13  [586] Нижегородская "Чайка" уступила "Динамо" в закрытом матче на Бору
26 июля 2025 20:40  [1587] X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 17:50  [650] Руководство "Пари НН" не имеет претензий к судейству последнего матча
26 июля 2025 11:35  [695] "Пари НН" проиграл "Крыльям Советов" и оказался внизу таблицы
Спорт

Глеб Никитин сообщил о росте числа нижегородцев, регулярно занимающихся спортом

31 июля 2025 20:00  [136] Спорт
Глеб Никитин сообщил о росте числа нижегородцев, регулярно занимающихся спортом

Фото: Александр Воложанин

Доля жителей Нижегородской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигла 60%. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, выступая 31 июля 2025 года с отчётом перед депутатами Законодательного собрания региона.

Он отметил, что в последние годы интерес к спорту стабильно растёт, и это подтверждают цифры. За пять лет спортивные секции посещали свыше 56 тысяч человек ежегодно. Кроме того, в регионе было создано более 700 детских спортивных команд.

Губернатор также напомнил об успехах нижегородских паралимпийцев на XVII летних Паралимпийских играх в Париже в 2024 году, где спортсмены из региона завоевали пять медалей. В этом же году в Дзержинске начал работу региональный центр "Парус" — современная площадка для занятий и реабилитации, в том числе для ветеранов СВО.

"В целом за 2024 год наши спортсмены завоевали 459 медалей на международных соревнованиях и почти 5,5 тысячи наград на всероссийском уровне. В регионе прошло около 1 300 официальных спортивных мероприятий более чем по 100 видам спорта", — отметил Глеб Никитин.

Он отдельно подчеркнул, что развитие спортивной инфраструктуры остаётся в числе приоритетов.

В 2024 году в Нижегородской области было построено 18 новых спортивных объектов, ещё четыре капитально отремонтировано. Одним из главных проектов стало строительство Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде. По словам губернатора, его готовность уже составляет 93%.

"После завершения работ арена станет важным элементом современной застройки Стрелки", — резюмировал Глеб Никитин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Нацпроект Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных