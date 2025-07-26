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Политика

Евгений Люлин: "Нижегородская область генерирует мощь промышленного производства"

31 июля 2025 14:58  [92] Политика
Евгений Люлин: Нижегородская область генерирует мощь промышленного производства

Фото: пресс-служба ЗС НО

«Выступая перед депутатами Законодательного собрания с отчетом о работе правительства, губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что главное в деятельности власти – это повышение уровня качества жизни людей. С этой целью стимулируется развитие экономики, расширяются социальные обязательства, модернизируется инфраструктура, - заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин.

Он добавил, что, несмотря на объективные сложности, правительству в 2024 году удалось добиться сохранения темпов роста областной экономики. Были запущены новые перспективные проекты, подтвердившие лидерство нашего региона.

По словам Евгения Люлина, основа экономического благополучия области – промышленность – продолжает расти почти вдвое быстрее, чем в среднем по стране.

«В прошлом году ВРП увеличился на 3,3%, за 5 месяцев 2025 года – еще на 2,4%, тогда как в среднем по России – на 1,3%. И это несмотря на высокую ключевую ставку и нестабильность рынков. Помогаем промышленникам. Вдумайтесь: за год объем финансирования из областного Фонда развития промышленности вырос в два раза! Поэтому инвесторы и идут к нам. Недавно в «Кулибине» открыли единственный в России завод по производству силикагелей. В прошлом году 6,6 миллиарда рублей направили в сельское хозяйство – построили 16 животноводческих комплексов. Это – инвестиции в будущее!» - сказал спикер Законодательного собрания.

Евгений Люлин отметил, что успехи экономики способствуют реализации инфраструктурных проектов: «Продолжается модернизация системы электротранспорта в Нижнем Новгороде. Почти готов ледовый дворец спорта.  Осенью первые студенты начнут учиться в ИТ-кампусе «Неймарк». По нацпроектам за пять лет построили 33 школы, 45 детсадов, капитально отремонтировали сотни больниц, 6 тысяч километров дорог. По новым нацпроектам, в которые включился регион, в 2025 году получим 54 миллиарда рублей федеральных ассигнований».

Особое внимание в Нижегородской области уделяется развитию социальной сферы.

«С 1 июля заработал инициированный губернатором проект «Родительский основной доход», благодаря чему выплаты за рождение детей в Нижегородской области вкупе с федеральным маткапиталом могут достигать 1 миллиона рублей. Такого не было вообще никогда!» – заявил спикер регионального парламента.

Также Евгений Люлин напомнил о том, что для участников СВО и членов их семей в регионе действуют особые меры поддержки, начал работу проект «Герои. Нижегородская область» по подготовке из ветеранов квалифицированных управленцев.

Всем очевидно, что Нижегородская область сегодня является важнейшим центром, где генерируется мощь промышленного производства, создается цифровое будущее, запускаются уникальные проекты – в интересах людей, на благо страны», - подчеркнул Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Промышленность
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