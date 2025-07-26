Самосвал оставил без света два муниципальных округа Нижегородской области

В Богородском и Павловском районах Нижегородской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Причиной стало повреждение воздушной линии электропередачи, которое случайно вызвал самосвал.
Как сообщили в компании "Нижновэнерго", инцидент произошел 31 июля около 13:40. В результате происшествия часть потребителей осталась без электроснабжения.
На месте работают аварийные бригады — задействованы пять ремонтных групп. Специалисты прилагают все усилия для скорейшего восстановления подачи электричества.
Уточнить информацию о сроках восстановления и оставить сообщение об отсутствии света можно несколькими способами: через официальный сайт компании, в мобильном приложении "Есть свет!", по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220, звонок бесплатный и доступен круглосуточно).
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+