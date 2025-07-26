Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Новое военное училище появится в Нижегородской области
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
31 июля 2025 15:26  [24] Самосвал оставил без света два муниципальных округа Нижегородской области
31 июля 2025 14:51  [98] Коммунальное предприятие Балахны снова попалось на загрязнении Волги
31 июля 2025 14:20  [124] Родственник пациента напал на работника скорой помощи в Нижнем Новгороде
31 июля 2025 14:06  [163] Сотрудников "Теплоэнерго" осудили за халатность, из-за которой погиб человек
31 июля 2025 13:25  [216] Один коммунальщик погиб и двое пострадали в Сеченовском районе
31 июля 2025 12:08  [197] Бастрыкин взял на контроль дела об аварийном жилье в Нижнем Новгороде
31 июля 2025 11:56  [173] 25-летний мужчина утонул в Силикатном озере
31 июля 2025 08:00  [242] Дети устроили более 70 ДТП в Нижегородской области
31 июля 2025 00:00  [399] СК выясняет причины гибели 8-летнего ребенка в Нижегородской области
30 июля 2025 21:37  [365] 8-летний ребенок утонул в пруду в Вознесенском округе
Происшествия

Самосвал оставил без света два муниципальных округа Нижегородской области

31 июля 2025 15:26  [24] Происшествия
Самосвал оставил без света два муниципальных округа Нижегородской области

В Богородском и Павловском районах Нижегородской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Причиной стало повреждение воздушной линии электропередачи, которое случайно вызвал самосвал.

Как сообщили в компании "Нижновэнерго", инцидент произошел 31 июля около 13:40. В результате происшествия часть потребителей осталась без электроснабжения.

На месте работают аварийные бригады — задействованы пять ремонтных групп. Специалисты прилагают все усилия для скорейшего восстановления подачи электричества.

Уточнить информацию о сроках восстановления и оставить сообщение об отсутствии света можно несколькими способами: через официальный сайт компании, в мобильном приложении "Есть свет!", по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220, звонок бесплатный и доступен круглосуточно).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авария Нижновэнерго Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных