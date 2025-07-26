Нижегородские предприниматели могут оценить качество работы информационного портала "Мойбизнес52.рф" Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Нижегородские предприниматели могут оценить качество работы информационного портала «Мойбизнес52.рф». Опросы проводит Минпром Нижегородской области на постоянной основе.

По словам руководителя ведомства Максима Черкасова, на портале «Мой бизнес» размещен перечень мер поддержки федерального и регионального уровней.

«На онлайн-платформе консолидирована информация о проектах, разработанных специалистами центра «Мой бизнес» для разных категорий предпринимателей, перечень организаций инфраструктуры поддержки в нашей области. Здесь же размещен конструктор бизнес-планов, календарь мероприятий. Портал регулярно актуализируется, наполняется информацией о новых инструментах поддержки предпринимателей. С помощью опросов бизнес может оценить эффективность работы площадки, а также внести предложения для ее усовершенствования», – рассказал Максим Черкасов.

Пройти опрос предприниматели могут в любой момент в формате онлайн по ссылке: https://nn-invest.ru/surveys/vote/?id=9, а также в отделениях центра «Мой бизнес».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.