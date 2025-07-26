Бизнес высоко оценил работу Корпорации развития Нижегородской области и функционал инвесткарты региона Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области провела опрос среди инвесторов по оценке уровня удовлетворенности качеством работы агентства развития в первом полугодии 2025-го.

По результатам анкетирования коэффициент удовлетворенности составил 5 баллов. Во втором квартале 2024 года этот показатель составлял 4,99 балла.

Инвесторы оценивали работу Корпорации по восьми критериям: информирование о существующих мерах поддержки, помощь во взаимодействии с региональными и местными органами власти, содействие в подборе площадки для реализации инвестпроекта, взаимодействие с инвесторами в режиме «одного окна», помощь во взаимодействии с финансовыми организациями, уровень квалификации сотрудников Корпорации, содействие в получении доступа к инфраструктуре и помощь во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями.

Также Корпорация развития провела опрос по оценке качества реализации инвестиционной карты Нижегородской области. Опрошенные оценили сервис по пяти пунктам: доступность при поиске в интернете, удобство использования, достоверность данных, полезность в процессе запуска и подготовки инвестпроекта, актуальность и полезность размещенной информации.

Коэффициент удовлетворенности составил 4,98 балла из 5 возможных. По итогам второго полугодия 2024 года этот показатель составлял 4,95 балла.

«Основой для дальнейшего совершенствования работы Корпорации развития и цифровых сервисов всегда является «обратная связь» от инвесторов. Эта объективная оценка позволяет выявить элементы, которые еще предстоит улучшить. При этом высокие баллы по итогам опросов – это не повод расслабляться, повышение уровня качества работы с инвесторами всегда остается приоритетом для специалистов Корпорации развития», – сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Интерактивная региональная инвестиционная карта (https://newmap.nn-invest.ru) представляет собой двуязычную (на русском и на английском языках) публичную карту Нижегородской области, на которой размещаются сведения об инвестиционных площадках, объектах недвижимости, существующих ТОР и ОЭЗ, транспортной инфраструктуре, полезных ископаемых и мерах поддержки. Кроме того, сюда интегрирована кадастровая карта, которая представлена как дополнительный слой.

Карта разработана с учетом регионального инвестиционного стандарта – системы по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в области. Составляющие инвестстандарта – инвестиционная декларация, агентство развития, инвесткомитет, инвесткарта, а также свод инвестиционных правил, где прописан весь «клиентский путь» инвестора. Стандарт направлен на оптимизацию взаимодействия инвесторов с органами власти и ресурсоснабжающими организациями и сокращение сроков при реализации проектов. На сегодняшний день в регионе внедрены все элементы инвестстандарта.

Напомним, что Нижегородская область в 2025 году подтвердила статус одного из регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ.

Корпорация развития Нижегородской области создана по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.