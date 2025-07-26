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Общество

143 нижегородца стали участниками проекта «СВОё дело»

31 июля 2025 16:49  [31] Общество
143 нижегородца стали участниками проекта «СВОё дело»

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

143 нижегородца пройдут обучение в рамках проекта для участников СВО и членов их семей «СВОё дело». Проект реализуют региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и областной центр «Мой бизнес» при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества», Центра занятости населения Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы, Корпоративного университета правительства Нижегородской области в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Проект «СВОё дело» направлен на поддержку тех, кто защищал и продолжает защищать нашу страну. Среди участников – действующие бойцы российской армии, ветераны СВО и члены их семей из 41 муниципалитета региона. Мы постарались сделать участие в проекте максимально комфортным для каждого. Обучение будет проходить на базе филиалов регионального центра «Мой бизнес» в Кстовском, Павловском, Вадском, Уренском, Городецком, Лукояновском муниципальных округах и городских округах Навашинский, Семёновский, Бор и Саров. Очные занятия организованы по кустовому принципу», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Участники программы планируют развивать бизнес, связанный с образовательной деятельностью, ремонтом техники, производством мебели, разведением хвойных растений, организацией занятий по физическому развитию детей, услугами по грузоперевозкам, столярным делом, изготовлением сувенирной продукции, пошивом одежды, сервисным обслуживанием автомобилей.

Участники проекта «СВОё дело» уже начали проходить обучение по программе регионального центра «Мой бизнес» «Основы предпринимательской деятельности» и получать профессиональные консультации специалистов Центра занятости населения. С середины августа начнутся очные семинары по ключевым аспектам ведения бизнеса: правовым вопросам, цифровому маркетингу, финансовой грамотности, управлению персоналом и доступным мерам господдержки.

«В сентябре организуем экскурсии на производственные площадки крупных предприятий региона. Завершится обучение бизнес-играми, на которых научим участников готовить бизнес-планы для своего дела», – добавил Максим Черкасов. 

По итогам образовательного блока состоится защита проектов.

Для победителей бизнес-игр сотрудники центров «Мой бизнес» разработают индивидуальные карты развития с учетом актуальных мер господдержки. Авторы 10 лучших проектов смогут бесплатно получить одну из услуг, связанных с разработкой сайта, интернет-магазина или другим форматом продвижения продукции, сертификацией товаров, разработкой брендбука и бизнес-плана, и т.д. Выбрать услугу они смогут самостоятельно.

 Во время реализации проекта социальную поддержку участникам оказывают социальные координаторы фонда «Защитники Отечества».

Участник проекта «СВОё дело» Николай Матвейчук из Семёнова планирует открыть в родном городе фудтрак «Прожарка». В меню будет представлен широкий ассортимент популярной уличной еды: бургеры, хот-доги, картофель фри, молочные коктейли.

«До начала специальной военной операции я много лет работал в крупных компаниях, строил карьеру. Но когда началась СВО, не смог остаться в стороне и ушел на фронт добровольцем. После ранения был демобилизован и год восстанавливался. За это время попробовал развивать бизнес по производству шоколадных паст, даже достиг определенных успехов. Когда понял, что здоровье восстановилось, почувствовал, что нужнее на фронте, и заключил контракт с Минобороны. Вновь получил ранение, был демобилизован. Теперь дорога в зону СВО для меня закрыта. Намерен строить полезный бизнес здесь – хочу кормить вкусной едой своих земляков», – рассказал Николай Матвейчук.

Он добавил, что проект находится на финальном этапе запуска: фудтрак готов, оборудование закуплено, осталось только получить разрешение на торговлю, и можно начинать.

«Надеюсь, что программа «СВОё дело» поможет мне выстроить стратегию развития бизнеса с учетом всех доступных инструментов государственной поддержки», – отметил участник проекта.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект Предприниматели СВО
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