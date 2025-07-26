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Наука

Мужчины не бесчувственные: нижегородский ученый рассказала, как работает их мозг

31 июля 2025 17:18  [100] Наука
Мужчины не бесчувственные: нижегородский ученый рассказала, как работает их мозг

Фото: pixabay.com

Доцент Мининского университета, кандидат биологических наук Татьяна Маясова поделилась результатами современных исследований в области нейробиологии половых различий. Лекция прошла в рамках проекта "Маяк научных открытий", который реализуется при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

По словам Маясовой, научные данные подтверждают: мозг мужчин и женщин отличается не только по строению, но и по функциональной организации. И такие различия формируются ещё на стадии внутриутробного развития под влиянием половых гормонов.

Одно из главных отличий — в системе связей между полушариями. У мужчин лучше развиты связи внутри каждого полушария и между отделами коры, у женщин — межполушарные соединения. В мозжечке наблюдается обратная картина. Здесь у мужчин выражены межполушарные связи, а у женщин — внутриполушарные.

Такая разница, по словам учёного, влияет на особенности поведения и восприятия. Мужской мозг лучше справляется с точными и координированными действиями, с пространственными задачами, а также демонстрирует преимущество в скорости и точности реакций. Женский мозг, благодаря активной интеграции аналитического и интуитивного восприятия, лучше подходит для решения социальных задач, запоминания лиц и выполнения "социальных" тестов.

Также было установлено, что женская нервная система в среднем развивается быстрее, чем мужская. При этом в обычных условиях женский мозг работает эффективнее. Хотя в ситуациях повышенного стресса, особенно если в них есть элемент новизны, мужчины демонстрируют более устойчивую когнитивную активность, реже впадают в замешательство и сохраняют способность принимать решения.

Как объяснила Маясова, это связано с более медленной утилизацией гормонов стресса у мужчин. Такой процесс позволяет мозгу адаптироваться к работе в состоянии повышенного напряжения.

Учёный также прокомментировала популярное представление об интуиции и эмоциональности. Женщины, благодаря большому числу межполушарных связей, легче связывают ощущения с речью, что упрощает выражение эмоций. У мужчин эти зоны работают более изолированно.

"У мужчин, как правило, меньше соединений между эмоциональными и речевыми центрами. Это не значит, что они менее эмоциональны. Просто им труднее проговорить свои чувства. Им легче выразить их через действия", — заключила сотрудник нижегородского "педа".

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Теги:
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