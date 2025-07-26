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Общество

Участок улицы Алексеевской в Нижнем Новгороде перекроют до конца лета

01 августа 2025 00:00  [1] Общество
Участок улицы Алексеевской в Нижнем Новгороде перекроют до конца лета

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта на одной из центральных улиц города, сообщили в дептрансе.

Согласно предоставленной информации, с 1 августа в 8:00 до 30 августа в 20:00 будет закрыт для проезда участок улицы Алексеевской в районе дома №4.

Причиной перекрытия стали работы по ремонту и восстановлению инженерных коммуникаций.

Объезд возможен по соседним улицам, маршрут объезда следует планировать заранее. Специалисты просят водителей внимательно изучить временную схему движения, соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что Малая Покровская улица останется закрытой для транспорта до конца 2025 года.

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Теги:
Автомобили ограничения проезд
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