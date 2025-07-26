Нарушенное электроснабжение в Богородском и Павловском округах восстановлено

Специалисты "Россети Центр" – "Нижновэнерго" полностью восстановили подачу электроэнергии жителям Богородского и Павловского районов Нижегородской области. Причиной аварийного отключения стал обрыв провода на линии электропередачи напряжением 110 кВ, вызванный действиями сторонней техники.
Авария была оперативно ликвидирована. Уже в 16:51 энергетики завершили восстановительные работы и переключили потребителей на резервные источники питания.
Для устранения последствий аварии были задействованы пять выездных бригад "Нижновэнерго", в составе которых работали 21 специалист и необходимая спецтехника.
На данный момент электроснабжение как жилых домов, так и социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме.
Как сообщалось ранее, виновником аварии стал водитель самосвала.
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