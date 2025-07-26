Минздрав: пациенты нижегородской больницы №5 оценили питание на 4 балла Общество

Читательница НИА "Нижний Новгород" обратилась в редакцию с жалобой на невкусную еду в городской клинической больнице №5. В связи с этим был направлен запрос в министерство здравоохранения Нижегородской области.

В минздраве пояснили, что с 2023 года в больнице функционирует собственный пищеблок. Его создание стало частью реорганизации системы лечебного питания. Приготовлением блюд занимается штатный персонал медицинского учреждения.

Согласно полученному ответу, питание организовано по семидневному меню, которое соответствует требованиям лечебных диет. Особенности таких рационов — снижение содержания соли, сахара, животных жиров, а также отсутствие специй и соусов — могут влиять на вкусовые качества пищи. Как пояснили в министерстве, именно с этим чаще всего связаны замечания со стороны пациентов.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что лечебное питание направлено на восстановление баланса в организме и способствует выздоровлению.

Качество приготовленных блюд ежедневно проверяет бракеражная комиссия. Перед отправкой пищи в отделения стационара снимаются пробные порции. По информации комиссии, с момента запуска пищеблока все блюда признавались пригодными к подаче.

Также с 2023 года в учреждении регулярно проводится анкетирование пациентов по вопросам питания. Опросы проходят раз в шесть месяцев, а при необходимости и внепланово. В каждом анкетировании участвуют от 150 до 200 человек. Средняя оценка качества питания за три года составила 4,0 балла по пятибалльной шкале.

В больнице отметили, что такая практика позволяет получать обратную связь от пациентов и, при необходимости, корректировать организацию питания.