Комиссии Госсовета по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Северный морской путь и Арктика" провели заседание

По поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артёма Жоги его заместитель Сергей Рындин принял участие в совместном заседании комиссий Государственного Совета по направлению «Международная кооперация и экспорт» и «Северный морской путь и Арктика»
По поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артёма Жоги его заместитель Сергей Рындин принял участие в совместном заседании комиссий Государственного Совета по направлению «Международная кооперация и экспорт» и «Северный морской путь и Арктика»
Мероприятие состоялось в рамках III Форума «Арктика – Регионы», который проходит в Архангельске, и было посвящено вопросу развития портовой инфраструктуры Российской Арктики в целях обеспечения функционирования Трансарктического транспортного коридора и увеличения экспортного потенциала регионов.
Участие в совещании приняли Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, специальный представитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов, статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, заместитель Министра транспорта РФ Александр Пошивай и другие эксперты.
Участники заседания отметили значимость Трансарктического транспортного коридора, включающего в себя систему взаимодействия морского, железнодорожного, внутреннего водного, трубопроводного, автомобильного и воздушного видов транспорта. Ключевая задача в данном направлении - создание системы транспортировки, адекватной грузовой базы с учетом маршрутов и сезонности.
Реализация проекта Трансарктического транспортного коридора направлена на достижение национальной цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта и позволит увеличить потенциал России как ключевого игрока в Арктике.
Стороны отметили необходимость применения комплексного подхода для устойчивого развития всей транспортной системы в Арктической зоне России, включая строительство и модернизацию портовой и подводящей инфраструктуры, флота ледового класса, создание новых индустриальных площадок и развитие экспортных маршрутов с опорными странами.
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