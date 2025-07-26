Новый ретропоезд Горьковской магистрали получил название "Муромец" Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Финальный этап голосования по выбору «народного» имени новому ретропоезду на паровой тяге завершился на Горьковской железной дороге. Состав, курсирующий по маршруту Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный во главе с паровозом 9П№18430, получил название «Муромец».

Данный вариант обогнал 6 других названий и одержал победу с большим отрывом. За «Муромца» проголосовали 76% подписчиков телеграм-канала «ПроГЖД». Тем самым, участники отдали дань уважения истории паровоза, который был произведен в 1951 году на заводе имени Дзержинского в городе Муром Владимирской области.

Автором лучшего варианта стала Ирина Торопова. Победитель получит памятные призы от Горьковской магистрали.

Почти три десятилетия – с 1996 по 2024 гг., локомотив провел на открытой площадке «Паровозы России». В середине прошлого года он был направлен в депо на капитальный ремонт, где железнодорожники восстановили его до рабочего состояния.

Образцы типа 9П выпускались с 1935 по 1957 гг. на Коломенском, Новочеркасском и Муромском паровозостроительных заводах. Обладая максимальной мощностью в 320 л.с., скоростью 35 км/ч и весом более 55 тонн они были незаменимы для маневровых работ на сети стальных магистралей и территориях промышленных предприятий, выполняя широкий спектр задач. Например, использовались для подачи вагонов-ковшей под розлив доменного чугуна.

Добавим, очередной свой рейс ретропоезд совершил вчера, 31 июля. В рамках тура дети побывали в уникальном Царском павильоне на железнодорожном вокзале Нижний Новгород, где ознакомились с историей его строительства и интересными фактами. На ст. Нижний Новгород-Сортировочный ребята посетили Музей истории и развития ГЖД, а также открытую площадку «Паровозы России», где в интерактивной форме узнали историю Горьковской магистрали.