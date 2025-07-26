Топ-6 самых кинематографичных локаций Нижнего Новгорода в кино Культура и отдых

Фото: KION

Нижний Новгород давно стал излюбленным местом для съемок благодаря своему историческому облику, разнообразной архитектуре и живописным видам. Город на слиянии Волги и Оки не раз становился фоном для работ Никиты Михалкова, Алексея Балабанова, Юрия Быкова и других известных отечественных режиссеров.

В день премьеры сериала "Три сестры" (18+) от онлайн-кинотеатра KION вспоминаем самые кинематографичные места Нижнего Новгорода, появлявшиеся в знаменитых киноработах.

Канатная дорога

В новом сериале "Три сестры" от KION Originals действие происходит в Нижнем. В кадре легко узнаются городские набережные, улицы, кафе и, конечно, канатная дорога через Волгу. Главная героиня, ювелир Татьяна (Лариса Гузеева), возвращается из отпуска с молодым спутником Никитой (Павел Деревянко). Устроить личную жизнь она решает всерьёз, но её дочери — Ирина, Ольга и Маша — настроены скептически. Им кажется, Никита не так прост, как кажется. Девушки уже собирались уехать в Москву, но теперь решают остаться, чтобы быть рядом с мамой и рассчитывать только на себя.

Набережная Федоровского

Фильм Алексея Балабанова "Жмурки" (18+) стал настоящей классикой. В криминальной комедии герои (Алексей Панин и Дмитрий Дюжев) колесили по городу в поиске приключений. В кадре мелькают Большая Печерская улица, стадион "Водник", церковь Илии Пророка. Но особенно запомнилась набережная Федоровского — с обзорной площадки открывается вид на Волгу, а в фильме именно здесь герои устраивают засаду.

Мельница Башкирова

Криминальный триллер "Метод" (18+) с Константином Хабенским в роли следователя Родиона Меглина также снимался в Нижнем Новгороде. Его квартира расположена в старинной мельнице купца Башкирова на улице Черниговская. Меглин раскрывает сложные преступления, работая в одиночку, а его стажер Есения (Паулина Андреева) надеется разгадать тайну смерти своей матери. В кадре также появляется элеватор мукомольного завода, снесенный в 2020 году.

Большая Покровская

В исторической драме Глеба Панфилова "Мать" (12+), основанной на романе Максима Горького, улицы Нижнего Новгорода стали декорациями дореволюционной России. Павел (Виктор Раков) вовлекается в революционную деятельность, а его мать Пелагея (Инна Чурикова) становится символом пробуждения. Съемки проходили на Большой Покровской, Рождественской, у Дмитриевской башни и на заводе "Красное Сормово". Кстати, фильм отмечен наградой Каннского кинофестиваля.

Щелоковский хутор

Хотя по сюжету часть фильма "Сибирский цирюльник" (18+) происходит в Сибири, снимали ее в Нижегородской области. Герой Олега Меньшикова влюбляется в американку Джейн (Джулия Ормонд), не зная, что она приехала в Россию с тайной миссией. После трагических событий он оказывается в ссылке. Самоходная лесопилка "Сибирский цирюльник" была специально сконструирована на одном из военных заводов под Нижним Новгородом. Финальные сцены сняты в музее-заповеднике "Щелоковский хутор", где сохранились образцы деревянного зодчества. Эти пейзажи также появлялись в "Вишневом омуте" (12+), "Жизни Клима Смагина" (0+) и "Детях Арбата" (12+).

Чкаловская лестница

В фильме Николая Розанцева "Ещё не вечер" (12+) Нижний Новгород, тогда еще Горький, показан таким, каким его помнят по старым лентам. Главная героиня Инна (Инна Макарова) всю жизнь проработала на заводе, вырастила детей, но теперь чувствует одиночество. На фоне Чкаловской лестницы, Георгиевской башни и смотровой площадки разворачивается её личная история — о попытке начать всё заново и найти своё счастье.