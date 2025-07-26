"Герои среди нас": выяснилось, как Нижний Новгород будет отмечать 804-летие Афиша

Концепция празднования (0+) 804-летия Нижнего Новгорода — "Герои среди нас". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам мэра Юрия Шалабаева, идея праздника подчеркивает значимость людей, которые ежедневно своим трудом делают город лучше.

"Героизм — это не только подвиги на поле боя, но и работа врачей, учителей, волонтеров, спасателей, строителей, родителей, молодежи. Это все, кто честно выполняет свое дело и делает вклад в развитие Нижнего", — отметил Шалабаев.

Он добавил, что в праздничной программе особое внимание уделят участникам СВО и ветеранам — для них подготовят отдельные площадки и мероприятия.

Площадь Минина станет центром праздника

Как сообщили в департаменте культуры, подготовка к празднованию идет в активной фазе. Центральные мероприятия состоятся 16 августа на площади Минина и Пожарского. Уже в понедельник на этом месте начнется установка главной сцены.

Уникальная сценическая конструкция будет впечатляющих размеров: 36 метров в ширину, 13 — в высоту и 12 — в глубину. На ее сборку подрядчику потребуется около недели.

Шоу будет видно и слышно всем

Директор департамента культуры Светлана Гуляева подчеркнула, что День города — это праздник с глубоким смыслом, который объединяет нижегородцев.

"Это всегда про историю, память, патриотизм и любовь к родному городу. Это еще один повод показать его самые красивые и любимые уголки жителям и гостям", — сказала она.

По ее словам, площадь Минина традиционно собирает больше всего зрителей, поэтому важно, чтобы всем было удобно наблюдать за происходящим. Для этого шоу будут транслировать на большом экране на сцене, а дополнительный экран установят у Дмитриевской башни.

Современное звуковое оборудование обеспечит высокое качество звука по всей площади, независимо от того, где находится зритель.

Когда всё будет готово

Основная часть сцены будет установлена к 10 августа. После этого начнется монтаж дополнительной аппаратуры и оформление пространства для зрителей.

Полная программа мероприятий ко Дню города будет опубликована позже.