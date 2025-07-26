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Культура и отдых

Испанский велопутешественник заехал в Нижегородскую область по пути во Владивосток

01 августа 2025 13:58  [74] Культура и отдых
Испанский велопутешественник заехал в Нижегородскую область по пути во Владивосток

Фото: Кира Мишина

Во время длительного веломаршрута через Россию испанский путешественник Ансельмо остановился в Нижегородской области. В поселке Воротынец он провел один день, где пообщался с корреспондентом ИА "Время Н".

Ансельмо давно мечтал пересечь Россию на велосипеде, и этим летом ему удалось начать масштабное путешествие протяженностью 13 тысяч километров. Подготовка заняла немало времени: испанец тщательно изучал маршрут и отзывы других путешественников. Сейчас он направляется по трассе М-7 в сторону Чебоксар и Казани.

"Мне очень нравится Россия — здесь красиво и интересно. Это большое испытание, потому что я еду в одиночку, но я был готов — заранее узнал всё, что мог", — поделился Ансельмо.

По словам велосипедиста, его приятно удивило доброжелательное отношение россиян. Несмотря на то, что он не владеет русским языком, общение происходит через онлайн-переводчик на телефоне. Люди с готовностью откликаются, подсказывают, где можно переночевать, купить продукты или просто помогают сориентироваться.

При этом Ансельмо заметил, что в России не хватает условий для безопасного велотуризма.

"Ваша страна не очень приспособлена для езды на велосипеде. Обочины на трассах есть, и по ним удобно ехать, но отдельной полосы для велосипедистов нет. Это понятно — страна огромная, и такие решения, наверное, возможны только в крупных городах", — отметил путешественник.

Маршрут Ансельмо может измениться после того, как он посетит Алтай. По его словам, дальше он примет решение: либо продолжит путь по России, либо пересечет границу с Китаем и оттуда отправится во Владивосток. Финальной точкой его кругосветного путешествия станет Токио, куда он доберется по морю, а затем вернется домой.

Иностранные туристы нередко заезжают в Воротынец — по пути в Москву или Казань. В прошлом году, например, сюда приезжала пара из Китая, которая отправилась на катере по Волге и Суре, восхищаясь пейзажами и пробуя местные ягоды. Также через поселок проезжала группа байкеров из Германии — их особенно впечатлила копченая рыба.

Развитие туристической сферы может превратить Воротынский городской округ в привлекательное направление как для россиян, так и для гостей из-за рубежа.

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Теги:
Иностранцы Путешествия Туризм
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