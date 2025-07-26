Эксперт-мониторинг с 25 июля по 1 августа 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы этой недели следующие: "В ближайшее время высока вероятность эскалации ситуации в конфликте вокруг Украины", "Губернатор Нижегородской области представил отчет за 2024 год" и "Развитие системы подготовки специалистов-международников в Нижегородской области".

Федеральная тема – В ближайшее время высока вероятность эскалации ситуации в конфликте вокруг Украины

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов отмечает, что за прошедшее время произошло несколько событий, так или иначе имеющих отношение к конфликту на Украине.

"Прежде всего, Дональд Трамп заявил о сокращении срока "ультиматума Путину" с объявленных ранее 50 дней до 10-12, позднее «конкретизированных» до десятидневного срока. Если, по словам американского президента, не произойдет подвижек в мирном урегулировании украинского конфликта, то США введут 100% пошлины в отношении стран и корпораций, покупающих российские энергоресурсы. То есть речь идет о так называемых «вторичных санкциях», которые направлены не на саму подсанкционную страну, а на её потенциальных торговых партнеров. Указанное заявление следовало в логике общего изменения риторики Белого дома, ставшей более антироссийской, а временами даже напоминающей нарративы времен администрации Байдена. При этом в отличие от прошлой администрации отдельные контакты по линии таких ведомств как "Роскосмос" и НАСА продолжаются.

Неожиданные заявления прозвучали и от Сербии, которая выразила готовность присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на вступление в ЕС. Также весьма настораживающими стали разговоры об отказе Австрии от политики нейтралитета и перспективы вступления в НАТО.

Наконец, Украина усилила атаки на критически важную инфраструктуру РФ, включая авиационный и железнодорожный транспорт. 27 июля в день ВМФ России по Ленинградской области было выпущено рекордное количество БПЛА (51), включая базовую усовершенствованную модель Ан-196 "Лютый" с 75 кг БЧ, по сути, являющуюся основной ударной силой для проведения такого рода атак на российскую тыловую инфраструктуру. При этом характер ударов и его скоординированность позволяет предположить участие в этом налёте третьих стран, как минимум для разведки и наведения на цели. В этой связи показателен отказ от проведения военно-морского парада в Санкт-Петербурге формально по соображениям безопасности. В действительности речь может идти о резком обострении ситуации на Балтике и прежде всего вокруг Калининградской области. Речь идет о проводимых странами НАТО учений по минированию Финского залива и аналогичных мероприятиях Балтийского флота. При этом надо отметить, что впервые после распада СССР функции обороны Калининградской области были переложены с командования Балтийского флота на вновь созданный Ленинградский военный округ, что безусловно стало реакцией на постепенное нагнетание ситуации в регионе, особенно в условиях проводимой Специальной военной операции. Среди ряда экспертов есть предположения, что Балтика может стать средством отвлечения внимания России от наступательных действий. В частности, массированный налет БПЛА самолетного типа призван отвлечь часть сил и средств ПВО от защиты регионов, непосредственно граничащих с зоной СВО. Была даже информация об угрозе провокаций со стороны формирований РДК (признан в РФ террористической организацией. – Прим. ред.) в отношении территории Калининградской области по аналогии с событиями на Белгородчине.

Тем не менее рискнем предположить, что такого рода набор событий говорит о высокой вероятности первого с момента начала СВО в феврале 2022 года попытке выхода на мирный трек. Как мы и прогнозировали ранее, реальная переговорная повестка может сформироваться не ранее осени текущего года. Прежде всего речь идет о резком ухудшении положения Украины на фронте. 31 июля российские войска окончательно взяли под контроль Часов Яр, город на доминирующей по отношению к третьей линии укреплений ВСУ (Покровск-Мирноград-Константиновка-Дружковка-Краматорск) высоте, что создает предпосылки для падения этих агломераций уже в ближайшей перспективе. Фактически российские войска уже присутствуют в городской черте Покровска, постепенно разрезая его на восточную и западную части, а взятие Родинского, небольшого города к северу от него, фактически приведет к оперативному окружению всей покровско-мирноградской агломерации. В районе Купянска созданный Двуреченский плацдарм на левом берегу Оскола уже фактически привел к полуокружению города. Наконец, начало боев за Степногорск рядом с Запорожьем грозит через несколько недель тем, что мосты через Днепр станут уязвимыми для российских дронов, что практически обрушит всю логистику на южном направлении.

Однако главными здесь явились события в самом Киеве, где на улицы вышли протестующие против действий властей в отношении неподконтрольных им антикоррупционных органов, включая НАБУ. Хотя формально данные акции, уже названные новым Майданом, не имели военно-политической подоплеки, нужно иметь ввиду ряд особенностей. Любые такого рода протестные мероприятия являются срежиссированными и координируются внутренней оппозицией или внешними акторами. Очевидно, что во время боевых действий протесты против принудительной мобилизации или некомпетентности руководства могут быть приравнены к измене или предательству национальных интересов. Ни один политик на Украине не рискнет озвучить антивоенные лозунги. В противном случае он станет "агентом Кремля". В то же время сам по себе размах протестов говорит как минимум об отсутствии со стороны Банковой (Офиса президента Украины) контроля над протестным электоратом, а скорее всего речь идет об общей усталости общества от военного положения и неверии в достижение политических целей.

На этом фоне осенью мы можем увидеть первые реальные признаки сближения позиций Запада и России по украинскому кризису. Рискнем предположить, что теперь к российскому требованию невступления в НАТО прибавится и отказ Киева от ЕС, который в последнее время превратился, по сути, в военно-политический альянс. К сожалению, на этом фоне в ближайшее время высока вероятность эскалации ситуации, включая и атаки на жизненно важную инфраструктуру. Тем не менее, события двигаются в сторону активизации реального переговорного процесса, связанного с обсуждением реальных условий, а не с озвучиванием разного рода требований".

Региональная тема – Губернатор Нижегородской области представил отчет за 2024 год

Эксперт "Минин-центра", ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ имени Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что 31 июля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил региональному Законодательному собранию отчет о социально-экономическом развитии региона за 2024 год.

"В данном отчете были приведены данные о достигнутых успехах и проблемных полях в деятельности областного правительства по широкому ряду параметров. В связи с этим укажем, что в принятой еще в 2018 году Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года главная стратегическая цель региона была заявлена следующим образом: стать новым глобальным центром развития, притяжения качественного человеческого капитала и реализации творческого, духовного и интеллектуального потенциала людей; одним из лидеров России по вкладу в национальное богатство и научно-техническое развитие.

Если отталкиваться от этого документа, то, безусловно, Нижегородская область в настоящее время сохраняет заложенные еще с советских времен традиции научно-технологического развития, стабильно входя в пятерку ведущих субъектов Федерации по данному показателю.

По доле внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте область со значительным отрывом занимает первое место среди прочих регионов. Организации и предприятия региона в последнее время тратят на исследования и разработки в среднем порядка 1,5 млрд долларов США ежегодно, причем количество задействованного в этом процессе научного персонала превышает 40 тыс. человек.

Также, согласно отчету Никитина, область занимает первое место по эффективности мер поддержки IT-отрасли, а по уровню разработок ПО и объемам экспорта IT-услуг уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу.

Следующий момент, на который мы хотели бы обратить внимание, - это формирование эффективной демографической политики, поскольку без этого невозможно развивать человеческий капитал. Здесь также следует указать на безусловно положительную динамику: в 2024 году в регионе было объявлено Пятилетие семьи, а затем был принят ряд мер в рамках реализации национального проекта "Семья".

В итоге правительством области сформирована полноценная цифровая экосистема для семей: от информационной горячей линии до онлайн-калькулятора, позволяющего быстро определить доступные меры помощи. Это уникальные для России практики, реализацией которых занимается региональный Институт демографического развития.

Также, на наш взгляд, следует обратить внимание на довольно болезненный для общественности вопрос о КРТ (комплексном развитии территорий). На территории 35 согласованных к настоящему времени участков планируется возведение 27 детских садов и 6 школ за счет инвесторов, что, безусловно, является положительным моментом в условиях строительства микрорайонов, жители которых должны иметь полноценный доступ ко всей необходимой инфраструктуре.

Отметим, что рост нижегородской экономики обеспечивается преимущественно за счет оборонно-промышленной отрасли, что дает возможности роста валового регионального продукта пятый год подряд. При этом работает и система поддержки промышленного производства. Так, за истекший 2024 год региональный Фонд развития промышленности был докапитализирован на 500 млн руб., а по различным программам с участием Фонда льготное кредитование получили 55 предприятий, причем объем направленных на поддержку средств вырос вдвое по сравнению с 2023 годом. Комплексный подход позволил по итогам 2024 года в рейтинге эффективности промышленной политики занять региону второе место по стране, что, безусловно, является высоким показателем.

В заключение отметим, что несмотря на объективные проблемы, связанные с санкционной политикой стран Запада, высокой ставкой рефинансирования и жесткой денежно-кредитной политикой, в целом региону удается сохранять и даже увеличивать свои высокие позиции в различных отраслях экономики, а также предлагать новые инструменты поддержки и развития в социальной сфере, которые оказываются востребованными в современных условиях".

Региональная тема – Развитие системы подготовки специалистов-международников в Нижегородской области отвечает реальным потребностям региона в сфере международного сотрудничества

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев отмечает, что итоги первого сезона проекта "Клуб международников Нижегородской области" демонстрируют большой интерес молодежи региона к профессиональной деятельности в сфере международных отношений.

"Следует отметить, что уже на протяжении нескольких лет в Нижегородской области осуществляются различные проекты, направленные на обеспечение знакомства студентов и школьников с основами дипломатии и международной деятельности.

Так, с 2021 года учащиеся старших классов школ из различных муниципалитетов региона принимают участие в реализации проекта «Школа юного дипломата имени Юрия Фокина», который осуществляется в рамках сотрудничества Представительства МИД России в Нижнем Новгороде, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГПУ им. К. Минина и Международной школы им. М. В. Ломоносова.

В текущем году завершился четвертый сезон данного проекта, его выпускниками стали 44 школьника. В 2024 году на площадке ННГУ им. Н.И. Лобачевского открылся Центр народной дипломатии Нижегородской области, учрежденный в рамках соответствующего соглашения между региональным министерством международных и межрегиональных связей и Национальным центром народной дипломатии ШОС в России. В число важнейших задач Центра также входит реализация образовательных программ для учащихся школ, студентов и аспирантов вузов. Важным фактором успешности данных проектов является то, что Нижегородский регион традиционно располагает развитой системой профессиональной подготовки будущих международников на всех уровнях образования – бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Соответствующие образовательные направления реализуются в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Формирование системы довузовской подготовки международников в Нижегородской области отвечает реальным потребностям региона, который активно развивает международные связи, внешнеэкономическое и научно-образовательное взаимодействие с зарубежными государствами. На данный момент Нижегородская область имеет 32 зарубежных региона-партнёра из 17 стран мира. В целом область поддерживает связи с более с чем 120 странами мира. Международные связи в регионе развиваются и на уровне муниципалитетов, которые расширяют сеть зарубежных городов-побратимов. Нижний Новгород уверенно позиционирует себя в качестве площадки для проведения масштабных международных мероприятий, таких, как форумы БРИКС и ШОС, Международная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" и многие другие. Растет количество визитов иностранных делегаций в регион при одновременном увеличении числа миссий с участием представителей органов власти, бизнеса, образования, культуры и науки в зарубежные страны. Увеличивается количество иностранных студентов в нижегородском вузе. В этих условиях актуальный характер приобретают вопросы создания в регионе собственного кадрового потенциала для эффективного обеспечения потребностей региона в сфере международной деятельности и межкультурной коммуникации.

Участники образовательных проектов в сфере международной деятельности принимают активное участие в международных мероприятиях в качестве волонтеров, приобретая необходимые профессиональные навыки.

В целом можно отметить, что создание в Нижегородской области многоуровневой системы подготовки специалистов-международников представляет собой процесс, в который включены как органы государственной власти, так и учреждения среднего и высшего образования, а также волонтерские объединения. Комплексное взаимодействие всех заинтересованных сторон обеспечивает эффективность и практическую ориентированность проектов в данной сфере".