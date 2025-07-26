Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Новое военное училище появится в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 августа 2025 17:28  [7] Глеб Никитин встретился с участниками форума православной молодежи "Радость моя"
01 августа 2025 17:18  [41] Почти 4 млрд рублей направила Горьковская магистраль на выполнение социальных обязательств в I полугодии
01 августа 2025 17:12  [56] «Машинист, проводник, диспетчер»: работники железной дороги принимают поздравления с профессиональным праздником
01 августа 2025 16:53  [88] Школьное образование для детей мигрантов хотят сделать платным
01 августа 2025 16:51  [97] Знаменитый нижегородский ретропоезд нарекли "Муромцем"
01 августа 2025 16:45  [108] Директором нижегородского филиала РТРС стал Вячеслав Ульященко
01 августа 2025 16:26  [141] Память погибших в Первой мировой войне почтили в Нижнем Новгороде
01 августа 2025 16:23  [144] Движение по Лыковой дамбе в Нижнем Новгороде откроют 2 августа
01 августа 2025 15:17  [236] Тысячи паломников собрались в Дивееве в день памяти Серафима Саровского
01 августа 2025 14:48  [181] Власти установили сроки восстановления усадьбы Щелокова в Нижнем Новгороде
Общество

В Балахнинском округе завершены ремонтные дорожные работы по нацпроекту

31 июля 2025 18:35  [66] Общество
В Балахнинском округе завершены ремонтные дорожные работы по нацпроекту

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Балахнинском муниципальном округе завершен ремонт всех участков дорог, запланированный на этот год по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Так, выполнен ремонт двух участков: 3,6 км дороги Замятино - Чуркино - Бабье - Шурлово (стоимость контракта составила 70 млн рублей) и дороги регионального значения протяженностью 6,7 км в поселке Большое Козино, проходящей по улицам Ленинская, Большая школьная и Калинина. На ремонт второго объекта был заключен двухгодичный контракт. Погодные условия и резервы подрядной организации позволили заменить асфальтовое покрытие в прошлом году, а в этом году подрядчик укрепил обочины и нанес разметку. Стоимость работ составила 119 млн рублей.

«Эта дорога соединяет Большое Козино, где проживают порядка 6 000 человек, с Нижним Новгородом. Здесь высокий трафик, поэтому мы не могли оставить дорогу без внимания и приняли решение провести полноценный ремонт. Подрядчик подошел к поставленным задачам ответственно и завершил ремонт раньше установленных двухгодичным контрактом сроков», - рассказал директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.

В целом же по Нижегородской области в этом году запланирован ремонт 104 дорог общей протяженностью более 645 км. На 37 объектах (177 км) работы уже завершены и приняты комиссией.

Напомним, что ремонт автомобильных дорог в Нижегородской области проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахнинский район Нацпроект Ремонт дорог
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных