В Балахнинском округе завершены ремонтные дорожные работы по нацпроекту Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Балахнинском муниципальном округе завершен ремонт всех участков дорог, запланированный на этот год по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Так, выполнен ремонт двух участков: 3,6 км дороги Замятино - Чуркино - Бабье - Шурлово (стоимость контракта составила 70 млн рублей) и дороги регионального значения протяженностью 6,7 км в поселке Большое Козино, проходящей по улицам Ленинская, Большая школьная и Калинина. На ремонт второго объекта был заключен двухгодичный контракт. Погодные условия и резервы подрядной организации позволили заменить асфальтовое покрытие в прошлом году, а в этом году подрядчик укрепил обочины и нанес разметку. Стоимость работ составила 119 млн рублей.

«Эта дорога соединяет Большое Козино, где проживают порядка 6 000 человек, с Нижним Новгородом. Здесь высокий трафик, поэтому мы не могли оставить дорогу без внимания и приняли решение провести полноценный ремонт. Подрядчик подошел к поставленным задачам ответственно и завершил ремонт раньше установленных двухгодичным контрактом сроков», - рассказал директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.

В целом же по Нижегородской области в этом году запланирован ремонт 104 дорог общей протяженностью более 645 км. На 37 объектах (177 км) работы уже завершены и приняты комиссией.

Напомним, что ремонт автомобильных дорог в Нижегородской области проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.