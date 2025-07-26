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Общество

Школьное образование для детей мигрантов хотят сделать платным

01 августа 2025 16:53  [83] Общество
Школьное образование для детей мигрантов хотят сделать платным

В Государственной Думе рассматривают возможность полного запрета на бесплатное обучение для детей мигрантов в общеобразовательных школах с 1-го по 11-й класс. Доработанная межфракционная инициатива будет представлена в Госдуму для рассмотрения. Об этом сообщил депутат Ярослав Нилов.

Он заявил, что дети иностранных граждан должны учиться на платной основе, независимо от возраста и класса, в котором они обучаются, а количество попыток сдачи теста на знание русского языка будет ограничено тремя.

В разговоре с телеканалом "360" Нилов отметил, что на данный момент важно сохранить нервы как российских учителей, так и иностранных детей, которым сложно даётся изучение русского языка. Поэтому предлагается отправлять детей, не прошедших тестирование, на обучение в родную страну, или же обучать по специализированным программам на платной основе.

Он также отметил, что все дополнительные средства, которые будут выделены на обучение детей мигрантов, должны направляться на премирование преподавателей. По его мнению, это поможет обеспечить российским детям полноценное образование, так как присутствие в школах детей, не владеющих русским языком, снижает общий уровень обучения.

В данный момент законопроект находится на стадии вычитки юристами и лингвистами и будет представлен в Госдуму для рассмотрения.

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Теги:
Мигранты Образование Школы
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