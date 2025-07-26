Нижегородских предпринимателей приглашают оценить экспортную поддержку в регионе Экономика

Фото: минпромторг Нижегородской области

Нижегородские предприниматели могут оценить эффективность инструментов экспортной поддержки в регионе. Опросы бизнеса проводит министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области на постоянной основе.

«В Нижегородской области выстроена системная работа по поддержке экспортно-ориентированных компаний. Экспортерам региона доступны льготное участие в международных бизнес-миссиях и выставках, акселерационных и обучающих программах, направленных на расширение экспортного потенциала, и бесплатные консультации специалистов нижегородского Центра поддержки экспорта как по региональным программам, так и по проектам Российского экспортного центра. Онлайн-опросы являются важным инструментом диалога с бизнесом и позволяют нам регулярно получать «обратную связь» от предпринимательского сообщества региона», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Компании могут оценить качество консультаций по вопросам экспортной деятельности, организации деловых миссий, оказания поддержки в поиске иностранных партнеров, приема зарубежных делегаций, содействия в приведении продукции в соответствие с требованиями зарубежного законодательства, популяризации экспортной деятельности, помощи в развитии экспортной деятельности через каналы электронной торговли.

Пройти опрос можно в любое удобное время по ссылке: https://nn-invest.ru/surveys/ vote/?id=20.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.