Нижегородских предпринимателей приглашают оценить экспортную поддержку в регионе

Фото:
Нижегородские предприниматели могут оценить эффективность инструментов экспортной поддержки в регионе. Опросы бизнеса проводит министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области на постоянной основе.
«В Нижегородской области выстроена системная работа по поддержке экспортно-ориентированных компаний. Экспортерам региона доступны льготное участие в международных бизнес-миссиях и выставках, акселерационных и обучающих программах, направленных на расширение экспортного потенциала, и бесплатные консультации специалистов нижегородского Центра поддержки экспорта как по региональным программам, так и по проектам Российского экспортного центра. Онлайн-опросы являются важным инструментом диалога с бизнесом и позволяют нам регулярно получать «обратную связь» от предпринимательского сообщества региона», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Компании могут оценить качество консультаций по вопросам экспортной деятельности, организации деловых миссий, оказания поддержки в поиске иностранных партнеров, приема зарубежных делегаций, содействия в приведении продукции в соответствие с требованиями зарубежного законодательства, популяризации экспортной деятельности, помощи в развитии экспортной деятельности через каналы электронной торговли.
Пройти опрос можно в любое удобное время по ссылке: https://nn-invest.ru/surveys/
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь
По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+