«Машинист, проводник, диспетчер»: работники железной дороги принимают поздравления с профессиональным праздником Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В преддверии Дня железнодорожника региональное отделение партии «Единая Россия» и Штаб общественной поддержки организовали для подопечных социально-реабилитационного центра «Ласточка» экскурсию на Детскую железную дорогу Нижнего Новгорода. Более 20 детей смогли познакомиться с тем, как утроена система железнодорожного сообщения.

«Ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации, часто не могут похвастаться и счастливым прошлым. Тем важнее обеспечивать этим мальчишкам и девчонкам не только комфорт и условия для нормального обучения в школе. Серьезным вопросом является ориентация на взрослое будущее. Уже сейчас мы должны открывать для них новые горизонты и знакомить с разными профессиями. В канун Дня железнодорожника мы предложили ребятам окунуться в эту профессию, познакомиться с ее особенностями и почувствовать романтику путешествия на поезде», — отметил руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Экскурсионная программа началась в железнодорожном музее. Ребятам рассказали об истории ДЖД и ГЖД. Дети увидели много редких экспонатов. Узнали, как в прошлом регулировали движение поездов и как выглядели светофоры. Сотрудники музея отметили, что Детская железная дорога не аттракцион: всё работает по-настоящему.

«Наша главная задача – вызвать у детей интерес к работе железнодорожников. Мы обязательно подробно рассказываем про каждую из основных профессий. И, конечно, объясняем, что на Детской железной дороге можно себя попробовать в роли, например, машиниста, проводника или диспетчера», — рассказала специалист по культурно-массовой работе Детской железной дороги Нижнего Новгорода Наталья Фадеева.

Самым долгожданным событием экскурсии стала поездка на поезде. Гостей прокатили их сверстники – ученики Детской железной дороги. Маршрут пролег через станции Родина, Счастливая и Пушкино.

«Мне очень интересно учиться на Детской дороге. Но больше всего я люблю ходить в рейсы. Ты общаешься с настоящими пассажирами. Все разные, и я, как проводник, должен быть всегда одинаково вежлив и приветлив. А еще мне нравится, что мы меняемся профессиями. И завтра я смогу быть машинистом», — поделился двенадцатилетний проводник Детской железной дороги Нижнего Новгорода Артём.

Все воспитанники социально-реабилитационного центра «Ласточка» остались довольны. По словам ребят, в такое путешествие отправились впервые в жизни. А некоторые даже вдохновились юными сотрудниками ДЖД.

«Всё очень круто! Я пока, конечно, не решила, но мне всё понравилось: атмосфера железной дороги, как проводники нас принимали и как ребята слажено работают. Может быть, когда придет время, сама стану проводницей», — рассказала десятилетняя воспитанница ГБУ «СРЦН "Ласточка" Нижегородского района Нижнего Новгорода» Милана.

В продолжении мероприятий активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Нижегородской области посетили рейсовую электричку «Ласточка» чтобы поздравить проводниц с праздником. Им вручили десяток подарочных наборов и букетики цветов — символ уважения к их труду.

«Сегодня мы чествуем тех, кто делает путешествия миллионов россиян безопасными и комфортными. Их труд — это лицо отрасли! Железная дорога связывает экономику, культуру и людей. Без неё немыслимо развитие Дальнего Востока, Сибири, да и всего государства. Молодёжь, участвующая в проектах РЖД — будь то ремонт вокзалов или цифровизация путей, вносит вклад в национальную безопасность. Истории героев-железнодорожников, как партизан-подпольщик Фёдор Малышев, взрывавший эшелоны фашистов в 1942 году, напоминают: стальные магистрали всегда были стратегическим щитом России», - отметил лидер регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», ветеран СВО Роман Зыков.

Поздравления застали проводниц врасплох на рабочих местах: женщины встретили молодогвардейцев удивлёнными улыбками, благодарили, делились историями из рабочей практики, с радостью позировали для совместных фото. Акция создала по-настоящему праздничное настроение.

«Для нас важен каждый пассажир — от ветерана до туриста. И этот день, конечно, особенный для нас. Такое внимание от молодежи мотивирует сохранять традиции гостеприимства, заложенные ещё советскими железнодорожниками», - поблагодарила ребят проводница электропоезда Дарья Лукина.