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Экономика

Нижегородский бизнес отмечает снижение числа проверок контрольными органами  

01 августа 2025 14:55  [31] Экономика
Нижегородский бизнес отмечает снижение числа проверок контрольными органами  

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский бизнес отмечает снижение числа проверок со стороны контрольных органов. Об этом свидетельствуют итоги проведенного министерством экономического развития и инвестиций региона опроса предпринимателей об уровне административного давления со стороны контрольных органов в I полугодии 2025 года,

Внимание в опросе уделялось таким критериям, как среднее число контрольных мероприятий, приходящихся на хозяйствующий субъект; оценка удобства и понятность прохождения контрольных мероприятий, влияние проверок на хозяйственную деятельность.

Итоги опроса показали, что бизнес отмечает снижение числа проверок. Процедуры прохождения проверок понятны и удобны для бизнеса. Респонденты оценивают эти показатели на 1,7 балла из 2-х, что выше итогов 2024 года (1,6 балла).

 «Большинство опрошенных отметило, что проверки не отразились на деятельности организаций. И это неслучайно. В настоящее время вектор развития контрольной деятельности нацелен на электронное взаимодействие с бизнесом, упрощение контрольных процедур и постепенное внедрение дистанционного контроля. И, безусловно, такие результаты и оценки показывают, что это правильное направление», - рассказала заместитель  министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Алевтина Еремина.

Кроме того, в Нижегородской области продолжает развиваться сервис дистанционных самопроверок бизнеса. На текущий момент пройдено 188 тысяч самопроверок, что говорит о его востребованности. Прохождение самообследования выгодно для предпринимателей, поскольку не предполагает наложения штрафов за обнаруженные нарушения, но при этом контролируемое лицо получает всю информацию по требованиям закона. Продолжительность самопроверок составляет менее 40 минут, что значительно меньше временных затрат при официальных проверках.

Ранее отмечалось, что снижение административного давления является одним из факторов, влияющих на позиции региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, в котором Нижегородская область заняла 2-е место по итогам 2024 года.

Напомним, что с 2025 года деятельность по поддержке бизнеса стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Теги:
бизнес Минэкономразвития Нацпроект
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