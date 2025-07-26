Сотрудники нижегородских компаний прошли обучение по программе "Экспортный форсаж" Экономика

Фото: Минпром Нижегородской области

Представители 20 нижегородских компаний прошли обучение во время первого потока образовательной программы «Экспортный форсаж». Программа реализуется Центром поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Обучение проводится в соответствии с программами Российского экспортного центра (РЭЦ).

Второй поток программы стартует в сентябре этого года. Прием заявок на участие в нем планируется объявить до конца августа.

«В ходе программы «Экспортный форсаж» специалисты Центра поддержки экспорта готовят предприятия к выходу на внешние рынки. За время обучения компании с помощью экспертов ЦПЭ и РЭЦ выбрали интересующие их страны для экспорта, проанализировали входные барьеры, отработали «воронку» потенциальных клиентов, провели первичные переговоры, подготовили коммерческие предложения, прошли подготовку к проведению переговоров с учетом особенностей страны, а также подготовили «дорожные карты» реализации экспортных проектов. Сейчас обучение прошли представители двадцати нижегородских компаний. До конца года планируем организовать обучение еще для двадцати предприятий», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Участники программы «Экспортный форсаж» выбрали в качестве перспективных направлений для работы Турцию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Саудовскую Аравия, ОАЭ, Китай, Индию, Иран, Катар и Армению.

Кроме того, во время прохождения обучения некоторые компании воспользовались услугами регионального Центра поддержки экспорта: приняли участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, во встрече с торговыми представителями из Перу, Малайзии, Пакистана и Нигерии и в международных консультациях РЭЦ.

Участниками первого потока в этом году стали ООО «Ангарстрой» (производство готовых текстильных изделий), ООО «Агростройлидер» (производство прочих деревянных изделий), ООО «Инпласт» (производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах), ООО «Лика Строй» (торговля оптовая пиломатериалами), ИП Шаров Никита Игоревич (торговля оптовая станками), ООО «РАИ» (производство пищевой пленки), ООО «Партнер Электро НН» (изготовление проводов для воздушных линий передач), ООО «Мэт Фарминг» (сухое молоко), ООО «Пропласт» (производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров), ООО «Выдувная тара» (производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров), ООО ПКФ «Роза Ветров Плюс» (производство прочих готовых металлических изделий), ООО «Мид-Агро» (торговля оптовая зерном), ИП Левина Оксана Владимировна (производство прочей верхней одежды), ООО ИК «Дир Систем» (производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства), ООО «Партнер НН» (торговля оптовая мясом и мясными продуктами), ООО НПП «Вита-Принт» (производство электронных печатных плат), ООО «Альтерхим-Про» (производство прочих химических продуктов), ООО «Лен ОК» (производство нерафинированных растительных масел и их фракций), ООО «Перспективные Агро Технологии» (производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства), ООО «Сагдар Трейд» (торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями).

За все время действия программы, с 2021 года, обучение прошли сотрудники 65 компаний Нижегородской области. По итогам проработанных в ходе мероприятий решений ее участники заключили 54 экспортных контракта с компаниями из Казахстана, Китая, Узбекистана, Белоруссии, Вьетнама, Азербайджана, Грузии и других стран.

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