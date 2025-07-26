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Общество

Проезд в центре Нижнего Новгорода перекрыли из-за спортивных соревнований

02 августа 2025 09:40  [107] Общество
Проезд в центре Нижнего Новгорода перекрыли из-за спортивных соревнований

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде в связи с проведением спортивных мероприятий (0+) с 2 по 3 августа будут временно ограничены движение транспорта и изменены маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе. 

Парковка автомобилей будет запрещена с 07:00 2 августа до 23:00 3 августа на площадке слева от Речного вокзала — от дома № 16 по Нижневолжской набережной до дома № 2 по переулку Городецкий.

С 22:00 2 августа до 18:00 3 августа перекроют движение на следующих улицах:

• Пролетарская (от улицы Карла Маркса до Волжской набережной);

• Волжская набережная;

• Совнаркомовская (от Волжской набережной до улицы Самаркандской);

• Самаркандская (от Совнаркомовской до Канавинского моста);

• Керченская (от Совнаркомовской до Канавинского моста);

• Советская (от дома № 12 до Канавинского моста);

• Канавинский мост;

• Похвалинский съезд;

• Черниговская (от дома № 4 до Нижневолжской набережной);

• Благовещенская площадь.

Также с 22:00 2 августа до 19:30 3 августа движение ограничат:

• на участке Нижневолжской набережной от улицы Широкой до Красной Слободы;

• по Красной Слободе;

• набережной Гребного канала (от улицы Красная Слобода до дома № 177 Слободы Печеры);

• по Казанскому съезду.

С 22:00 2 августа до 23:00 3 августа будет закрыт отрезок Нижневолжской набережной от дома № 49 по улице Рождественской до улицы Широкой.

Водителей просят заранее убрать транспорт из зон ограничения. Нарушившие это требование автомобили будут эвакуированы. Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной службы: 417-17-07.

Также временно изменятся маршруты городского транспорта. В частности, с 22:00 2 августа до 18:00 3 августа на других улицах будут курсировать автобусы маршрутов №№ 3, 5, 7, 13, 18, 19, 22, 24, 26, 41, 43, 45, 52, 61, 70, 71, 74, 78, 87, 90, 91, 94, 95, 226, 304.

Некоторые маршруты будут сокращены:

• маршрут 5 — до остановки "Святой колодец";

• маршрут 87 — до остановки "Площадь Ленина";

• маршрут 91 — до "Площади Минина и Пожарского".

С 18:00 до 19:30 3 августа:

• маршрут №5 будет работать от улицы Деловой до "Святого колодца".

С 18:00 до 23:00 3 августа в направлении площади Минина и Пожарского автобусы маршрутов №№ 3, 13, 19, 24, 45, 52, 61, 70, 71, 74, 90, 91, 95, 226, 304 будут следовать через Похвалинский съезд, улицу Маслякова, площадь Горького, улицу Горького, улицу Ошарскую, Октябрьскую и Варварскую.

В обратном направлении — через улицу Варварскую, Октябрьскую, Ошарскую, Горького, площадь Горького, улицу Ильинскую, Малую Покровскую и Похвалинский съезд.

Маршрут Т-87 в это время будет направлен по Похвалинскому съезду до конечной "Улица Маслякова", а в обратную сторону — от "Архитектурно-строительного университета" по Малой Покровской и Похвалинскому съезду.

На всех измененных маршрутах автобусы будут останавливаться только на действующих остановках.

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Теги:
ограничения Соревнования Транспорт
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